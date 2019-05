Începînd de astăzi, de la ora 14.00, și pînă mîine, la ora 21.00, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de vreme rea. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vîntului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15-25 de l/mp. La noapte și la începutul zilei de mîine în Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei, Transilvaniei și Crișanei și local în zona de munte, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 25 l/mp și izolat 40-50 de l/mp. Mîine, vîntul va avea local și temporar intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale în general între 45 și 55 de km/h.

