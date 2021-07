Județul Suceava va fi sub avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii, începînd de astăzi, de la ora 14.00, și pînă mîine, la ora 06.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, după-amiază, în Moldova, local în Maramureș, Transilvania și la munte, iar spre seară și noaptea și în Muntenia și cea mai mare parte a Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Vor fi vijelii puternice, intensificări ale vîntului cu rafale de peste 80-90 de km/h, grindină și frecvente descărcări electrice. Aversele vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși local 35-50 de l/mp și izolat 60-70 de l/mp.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating