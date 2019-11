Prezența la vot în județul Suceava la ora 14.00 în turul al doilea al alegerilor prezidențiale era de 23,89% procent care plasează județul nostru sub media națională de 26,7%. Până la ora 14.00 au votat 144.294 de suceveni din care 132.137 pe listele electorale permanente, 11.746 pe listele suplimentare și 411 cu urna mobilă. La nivel național pe primul loc se situa județul Ilfov cu 34,08% iar la polul opus Harghita cu 11,79%.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating