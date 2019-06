Astăzi,17 iunie, în intervalul orar 12.00-23.00, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de furtuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vîntului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de l/mp și pe arii restrînse 40-60 de l/mp. După expirarea codului galben va fi valabilă o informare meteo de instabilitate atmosferică temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade în care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vîntului, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de l/mp, iar pe arii restrînse 35-40 de l/mp.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating