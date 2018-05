Județul Suceava va fi reprezentat de 4 persoane la Târgul Internațional pentru Investiții și Proiecte Imobiliare Expo Real, programat între 8 și 10 octombrie la Munchen. Delegația va fi formată din șeful administrației județene Gheorghe Flutur, doi consilieri și un translator. Cheltuielile necesare participării la Târgul din Germania sunt estimate la 130.000 de lei. Banii ar urma să provină din bugetul propriu al județului. Votul privind alocarea banilor va fi exprimat în ședința CJ de miercuri, 30 mai.

