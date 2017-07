JA Europe și Citi Foundation sărbătoresc 30 de ani de cooperare prin reînnoirea unui grant dedicat instruirii profesionale și antreprenoriale a tinerilor din 19 țări europene. În prima parte a anului 2017, Citi Foundation și-a extins la nivel global aria de aplicare a programului „Pathways to Progress“, investițiile în scopul dezvoltării competențelor necesare integrării pe piața muncii a 500.000 de tineri urmând să se ridice, pe parcursul următorilor trei ani, la suma de 100 de milioane de dolari. Grantul în valoare de 1,2 milioane de dolari, oferit JA Europe de către Citi Foundation, se adresează activităților de instruire – derulate prin intermediul programului JA Compania – în vederea dezvoltării competențelor profesionale și a spiritului antreprenorial în rândul elevilor de liceu.

Mai mult decât atât, 300.000 de dolari din acest grant vor fi alocați unui nou proiect strategic desfășurat în parteneriat cu JA Europe – „Entrepreneurship Education Network“ (EE-HUB) – care se va implementa în șase țări din Europa Centrală și de Est (România, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria și Turcia). Primul Summit de Educație Antreprenorială se va desfășura în perioada 11-12 iulie, la Bruxelles și se va bucura de participarea Majestăţii Sale Regele Philippe al Belgiei, a reprezentanților din cadrul instituțiilor UE și ai unor ONG-uri, a băncii Citi și a numeroase alte companii, care se reunesc pentru a discuta despre viitorul educației antreprenoriale în rândul tinerilor din Europa.

„Citi Foundation face un salt major în domeniul educației antreprenoriale a tinerilor din aceste șase țări. O strategie coerentă de promovare sistematică a spiritului antreprenorial este esențială pentru dezvoltarea competențelor și cunoștințelor necesare creării de noi locuri de muncă pe o piață a muncii în continuă schimbare. Acest parteneriat va facilita colaborarea dintre instituțiile educaționale, reprezentanții mediului de afaceri, experții guvernamentali și cei din domeniul politicilor educaționale. Este unul dintre cele mai bune și mai durabile demersuri pe care le putem întreprinde pentru susținerea tinerilor“, a declarat Caroline Jenner, CEO JA Europe.

Printr-o abordare denumită „Mai mult decât filantropie”, Citi Foundation și-a atras propriii angajați în activități de mentorat și de jurizare în cadrul Programului Compania. Pe parcursul anului școlar 2016-2017, aproape 45.000 de tineri au beneficiat de acest program datorită celor peste 200 de angajați Citi care au contribuit ca voluntari pentru îmbunătățirea activităților de educație antreprenorială a tinerilor europeni.

„Parteneriatul nostru cu JA Europe reprezintă o componentă esențială a inițiativei «Pathways to Progress», prin care Citi investește 100 de milioane de dolari în educația antreprenorială a tinerilor.

Studiile recente ale Citi Foundation privind desfășurarea programului «Pathways to Progress» converg asupra ideii că tinerii din întreaga lume au un spirit antreprenorial dezvoltat, șapte din zece (69%) gândindu-se să înceapă o afacere pe cont propriu. Prin urmare, Citi Foundation se angajează să sprijine tinerii care doresc să afle cum trebuie să procedeze pentru a întemeia și a face să funcționeze o afacere proprie, accentuând importanța unei gândiri antreprenoriale și oferindu-le abilitățile de care aceștia au nevoie pentru a pătrunde pe piața muncii. În plus, înființarea celor 6 =HUB-uri de Educatie Antreprenoriala va stimula transferul de bune practici și cunoștințe între guverne, ONG-uri și companii, în beneficiul unui număr cât mai mare de tineri”, a declarat Rachael Barber, Head of Community Development, EMEA, Citi.

JA Europe este cel mai mare furnizor de programe educaționale de antreprenoriat, carieră și educație financiară al Europei. În 2016 am pregătit 3,5 milioane de studenți din 40 de țări cu aptitudinile, cunoștințele și atitudinea necesare pentru a începe o afacere sau pentru a obține un loc de muncă.

JA lucrează alături de comunitățile educaționale și cele de afaceri, precum și alături de guverne pentru a oferi tinerilor, începând din școala primară și până la universitate, experiențele necesare pentru a construi aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru a reuși într-o economie globală. JA Europe este un Centru Regional Operațional pentru JA Worldwide®.

Citi, una dintre cele mai importante companii globale de servicii financiare, deține 200 de milioane de conturi de clienți în peste 160 de țări din întreaga lume. Citi furnizează persoanelor fizice, companiilor, guvernelor și instituțiilor o gamă largă de produse și servicii financiare, inclusiv credite și servicii bancare pentru persoane fizice, activități bancare și de investiții pentru companii, servicii pentru valori mobiliare și de gestionare a lichidităților precum și de management al averilor. Informații suplimentare puteți găsi pe: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Misiunea Citi Foundation este de a sprijini progresul economic și de a îmbunătăți nivelul de trai în comunitățile din întreaga lume. Citi Foundation depune eforturi susținute pentru a spori incluziunea financiară, pentru a facilita accesul tinerilor la oportunități profesionale și pentru a dezvolta zonele urbane. Printr-o abordare denumită „mai mult decât filantropie”, Citi Foundation valorifică experiența Citi și a angajaților acesteia pentru a-și îndeplini misiunea, promovând leadership-ul și inovația. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.citifoundation.com.

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 39 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi din 1.500 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu susținerea financiară a comunității de afaceri. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org.