Junior Achievement (JA) România a premiat în cadrul unei festivități derulate în mediul virtual, afacerile pilot și start-up-urile create și prezentate de tineri în cadrul finalei naționale a competiției europene de antreprenoriat JA Company of the Year 2022. Evenimentul a reunit peste 280 de participanți, elevi, studenți, profesori și reprezentanți ai companiilor care investesc în programele educaționale ale organizației.

Anual, peste 2.500.000 RON ajung din partea companiilor partenere JA în școli și la echipele de elevi și studenți, reprezentând alături de susținerea programelor JA în școli și universități, modul prin care comunitatea de afaceri din România investește în viitor, aducând astfel școala mai aproape de viața reală și de mediul de afaceri.

Alături de recunoașterea companiilor care susțin programele JA, au fost premiate cele mai active instituții de învățământ, profesori, elevi și studenți, la categoriile educație antreprenorială, educație economică și financiară, educație pentru orientare profesională și STEM.

Programul learning by doing de antreprenoriat se închide anual prin finala națională a competiției europene JA Company of the Year 2022, ce a reunit 28 de echipe formate din tineri antreprenori (elevi și studenți), care și-au prezentat afacerile pilot și start-up-urile în fața juriului, format din profesioniști ai partenerilor competiției, având idei inovatoare din diverse domenii, precum: tehnologie, e-commerce, afaceri sociale, industrii creative, educație sau agricultură.

Echipele participante la finală au fost selectate din peste 250 de mini-companii înscrise în Incubatorul educațional JA BizzFactory™, în cadrul căruia și-au pilotat timp de 3 luni, ideile de afaceri, au beneficiat de mentorat și consultanță din partea consultanților voluntarilor din mediul de afaceri și au participat la peste 50 de webinare live de pregătire, pe diferite teme conexe cu antreprenoriatul. Câștigătorii din etapa națională vor reprezenta România la evenimentele europene Gen-E (secțiunile Elevi și Studenți) și SIR 2022 (antreprenoriat social, secțiunea Elevi).

ECHIPELE CÂȘTIGĂTOARE

– Marele Premiu (JA Company of the Year) – Secțiunea Elevi: Echipa EcoNavis, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București, coordonată de doamna profesor Grațiela Goruneanu

„Competiția JA Company of the Year a însemnat o adevarată aventură pentru noi. Am învățat să lucrăm în echipă, am creat prietenii frumoase și ne-am cunoscut mai bine aptitudinile. Emoțiile au fost mari, în special în cadrul finalei, dar fiind alături de cei dragi și fiind motivați de doamna noastră dirigintă, am reușit să arătăm tuturor ce ne-am propus: responsabilitatea pe care o avem față de protecția mediului este mare și trebuie să facem o schimbare! EcoNavis cu ambarcațiunile de ecologizare pentru mediul acvativ va ajunge și la competiția din Estonia unde ne vom face ideea noastră de afacere cunoscută! Vă mulțumim!” – echipa EcoNavis

„Programul JA favorizează experiențe unice, amplificând capacitatea de a valorifica oportunități pentru proiecte de antreprenoriat în care atât elevii, cât și profesorii și voluntarii implicați exersează competențele de tip learning by doing. Beneficiile reale ale programului precum lucru în echipă, cercetarea de piață, motivația pentru a realiza un plan de afaceri fezabil reprezintă moduri prin care orice elev poate aduce plus valoare atât pentru sine, cât și pentru comunitate.” – Profesor Grațiela Goruneanu

– Marele Premiu (JA Company of the Year) – Secțiunea Studenți – susținut de Romanian-American Foundation: Echipa SignText, Universitatea Politehnica București, coordonată de domnul profesor Ciprian Ion Rizescu

„Pentru noi, experiența Incubatorului JA BizzFactory a fost un element care ne-a scos din monotonie și ne-a demonstrat încă odată cât de important este lucrul în echipă și impactul pe care o idee bună îl poate avea în societate. Am putut dobândi și aprofunda atât cunoștințe antreprenoriale, cât și legate de diferite domenii de activitate. De asemenea, colaborarea cu mentorii de la HP a fost una benefică, deoarece am putut să îmbunătățim planul de afaceri și am înțeles importanța dezvoltării unui prototip. Dorim să mulțumim întregului juriu pentru șansa oferită de a reprezenta România în cadrul evenimentului european Gen-E. Este o onoare pentru noi și o oportunitate imensă deoarece putem să ne promovam conceptul și putem să atragem atenția asupra importanței integrării persoanelor cu deficiențe de auz în societate.” – echipa SignText

„Colaborarea mea cu studenții din echipa Sign Text a început în anul 2019 la disciplina Servomecanisme și apoi a continuat când ei au participat la Incubatorul JA BizzFactory în anul academic 2020-2021. Chiar dacă atunci nu a câştigat un premiu în finală, echipa dovedea o eficienţă şi o colaborare excelentă între membrii săi, iar experienţa dobândită m-a dus la concluzia că echipa poate obţine o performanţă notabilă. De aceea, am stabilit de comun acord o nouă temă, cu o aplicabilitate practică certă. Astfel s-a constituit echipa Sign Text, o echipa închegată, cu o cercetare remarcabilă, de care sunt sigur că se va mai vorbi în viitor.” – profesor Ciprian Ion Rizescu

De asemenea, pentru echipele participante la finala națională a competiției JA de antreprenoriat, au fost acordate și următoarele premii speciale:

Signature Award: Social Innovation Relay – susținut de NN România: echipa Jinovacs , Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București

susținut de , Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București Signature Award: Best Business Plan – susținut de Citi România: echipa Ecomob D&A , Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești și echipa Broken Tape , Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

susținut de , Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești și , Universitatea Ștefan cel Mare Suceava Signature Award: Access Award – susținut de FedEx Express: echipa WARE Company , Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București și echipa RVN , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

susținut de , Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București și , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Signature Award: Innovation Award – susținut de Accenture România: echipa Jinovacs , Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București și echipa SignText , Universitatea Politehnica București

susținut de , Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București și , Universitatea Politehnica București Signature Award: Best Financial Plan – secțiunea Elevi – susținut de EY România: echipa EcoNAVIS , Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București

secțiunea susținut de , Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București Signature Award: Best Financial Plan – secțiunea Studenți – susținut de KPMG România : echipa Floating Plants , Universitatea din București

secțiunea susținut de : , Universitatea din București Signature Award: Best Tech Idea – susținut de HP Inc. România : echipa Edible Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

susținut de : Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Signature Award: Agribusiness Investment Award – susținut de Romanian-American Foundation: echipa Grădini Suspendate, Liceul Demostene Botez, Trușești

În cadrul festivității au fost premiate și instituții de învățământ participante în proiecte și competiții naționale și europene Junior Achievement, dar și profesori și echipe de elevi.

Școala Antreprenorială a Anului 2022

Școlile antreprenoriale nominalizate în cadrul competiției „Școala antreprenorială a anului”, ce își propune recunoașterea, la nivel național și european, a celei mai bune școli în domeniul educației antreprenoriale, au fost: Liceul Tehnologic Jaques M. Elias din Sascut, jud. Bacău și Liceul Teoretic Al. I. Cuza din București.

Programele ”Agribusiness în Școală” și ”Universitatea Antreprenorială” – susținute de Romanian-American Foundation

Aceste programe includ componente care susțin prin acordarea de granturi, derularea de proiecte antreprenoriale, la nivel local, în licee și, respectiv, universități, pentru profesori, elevi și studenți.

În acest an școlar, au câștigat aplicațiile de la:

Licee agricole : Liceul Demostene Botez, Trușești, jud. Botoșani; Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea, Focșani; Liceul Tehnologic Nr.1, Valea lui Mihai, jud. Bihor; Liceul Tehnologic Jacques M. Elias, Sascut, jud. Bacău; Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Târgu Mureș; Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza, Geoagiu, jud. Hunedoara; Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, jud. Suceava; Liceul Tehnologic Nr.1, Salonta, jud. Bihor; Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță, Șendriceni, jud. Botoșani; Colegiul Național de Agricultură și Economie, Tecuci.

: Liceul Demostene Botez, Trușești, jud. Botoșani; Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea, Focșani; Liceul Tehnologic Nr.1, Valea lui Mihai, jud. Bihor; Liceul Tehnologic Jacques M. Elias, Sascut, jud. Bacău; Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Târgu Mureș; Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza, Geoagiu, jud. Hunedoara; Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, jud. Suceava; Liceul Tehnologic Nr.1, Salonta, jud. Bihor; Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță, Șendriceni, jud. Botoșani; Colegiul Național de Agricultură și Economie, Tecuci. Universități: Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău; Universitatea Politehnica București; Universitatea Româno-Americană București; Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Universitatea Ovidius Constanța; Universitatea Dunărea de Jos Galați; Universitatea Al. I. Cuza Iași; Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorie Popa din Iași; Universitatea Gheorghe Asachi Iași.

Competiția ”Susțin educația financiară în comunitatea mea” – susținută de Raiffeisen Bank

Competiția a fost organizată pentru a încuraja includerea educației financiare în programul școlilor, utilizând resurse interactive în format digital. Au fost premiate cele mai active școli:

Colegiul Andronic Motrescu, Rădăuți, jud. Suceava; Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște; Colegiul Economic Virgil Madgearu, București; Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci, Brăila; Colegiul Național Mihai Eminescu, Oradea; Colegiul Național Octav Onicescu, București; Colegiul Național Traian, Drobeta-Turnu Severin; Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Aleșd; Liceul de Arte Dinu Lipatti, Pitești; Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, Oradea; Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Bacău; Liceul Tehnologic Matei Basarab, Strehaia, jud. Mehedinți; Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu, Ploiești; Liceul Tehnologic Nicolae Iorga, Negrești, jud. Vaslui; Liceul Teoretic Miron Costin, Pașcani; Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, București.

Proiectul ”Viitorul e la școală” – susținut de Metropolitan Life

Proiectul susține dezvoltarea școlilor și elevilor din medii dezavantajate și include activități pentru încurajarea atitudinii pozitive față de necesitatea educației. Instituțiile de învățământ premiate și beneficiare de dotări:

Liceul Tehnologic Feldru (jud. Bistrița-Năsăud); Școala Gimnazială Băița (jud. Hunedoara); Școala Gimnazială Găiceana (jud. Bacău); Școala Gimnazială Glodenii Gândului (jud. Iași); Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Pângărați (jud. Neamț); Școala Gimnazială Nr.1 Motru (jud. Gorj); Școala Gimnazială Petrești (jud. Dâmbovița); Școala Gimnazială Răcăciuni (jud. Bacău).

Proiectul WiSTEM²D (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, and Design) – susținut de Johnson & Johnson

Premiul acordat echipei de elevi GeNius, cu membrii din 4 licee (Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Târgu Jiu; Liceul cu Program Sportiv Nadia Comăneci, Onești; Liceul Teoretic Traian, Constanța; Liceul Teoretic C. Brediceanu, Lugoj) care a câștigat locul I la Innovation Camp – WiSTEM²D.

Proiectele iTech Skills & Skills for Tech Jobs – susținute de Honeywell România

Best Teacher Award acordat pentru implicarea activă a doamnei profesor Mihaela Anca, Colegiul Național I. L. Caragiale, București.

Proiectul educațional „Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta” – susținut de OMV Petrom