Junior Achievement (JA) România a premiat, în cadrul Galei aniversare JA – INVESTEȘTE ÎN EDUCAȚIE!®, profesorii și tinerii care participă la programele JA de educație antreprenorială, financiară, educație STEM și de orientare profesională, precum și companiile care investesc în educație și care contribuie la dezvoltarea unor noi generații de profesioniști și antreprenori.

Ediția din acest an a Galei JA a reunit pe 23 mai, 2018, la Ateneul Român, peste 600 de elevi, studenți, profesori, reprezentanți ai administrației centrale și ai comunității de afaceri și s-a înscris în seria de manifestări prin care Junior Achievement (JA) sărbătorește 25 de ani de implicare activă în educația din România.

Premii pentru PROFESORI DE MILIOANE!

12 profesori din București, Constanța, Iași, Pașcani, Piatra Neamț și Tărtășești, modele de profesionalism, dăruire și performanță, nominalizaţi de mii de elevi, au primit trofeul PROFESOR DE MILIOANE!®, precum și alte premii, într-un moment special pe scena Ateneului.

Profesorii au fost nominalizați prin intermediul aplicaţiei mobile şi al paginii web create în cadrul proiectului aniversar PROFESORI DE MILIOANE!®. Proiectul a adus în prime-time o serie de șapte emisiuni dedicate educației și valorilor ei, produse alături de Televiziunea Română, cu dezbateri despre educarea valorilor, motivarea tinerilor, pregătirea lor pentru viață și profesie sau modul în care putem crea performanță folosind resurse limitate. Astfel, în an aniversar, Junior Achievement a dorit să onoreze profesioniștii din școli care, cu dedicație și perseverență, inspiră generații întregi către reuşită și aduc spiritul antreprenorial și inițiativa în învățământul românesc.

Marele premiu JA Company of the Year 2018 – secțiunile elevi și studenți

Anunțarea mini-companiilor câștigătoare în finala națională a competiției europene de antreprenoriat JA Company of the Year, ediția 2018, a reprezentat un moment mult așteptat al Galei JA. Cele 20 de echipe de elevi și 10 de studenți, selectate în acest an la competiție, fac parte din cei peste 10.000 de tineri care au lucrat de-a lungul anului școlar alături de profesorii lor, cu sprijinul echipei JA și a consultanților voluntari, la dezvoltarea mini-companiilor, a planurilor de afaceri si a produselor proprii, în programul JA Mini-compania.

Echipa E-Sol, de la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza din București, a fost desemnată câștigătoarea competiției de antreprenoriat, secțiunea elevi, pentru realizarea unui „sistem de monitorizare și direcționare pentru panourile solare”. Cu ajutorul acestui sistem, este supravegheat și computerizat modul în care panourile solare se orientează, prin concentrarea în jurul unui punct de maximă intensitate al luminii solare, urmărindu-se trecerea de la combustibili fosili, neregenerabili, la energie verde.

Echipa va reprezenta România la finala JA European Company of the Year 2018 de la Belgrad, Serbia, din luna iulie 2018.

Juriul competiței pentru elevi a fost format din: Andrei Stoian, Citi; Răzvan Voicu, EY România; Corina Gonteanu, MapowerGroup; Carmina Dragomir, Metropolitan Life; Marinica Stoian, Ministerul Educației Naționale; Suzana Dobre, Romanian-American Foundation.

La categoria studenți, câștigătorul marelui premiu al competiției de antreprenoriat este echipa BEaTech de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Studenții au dezvoltat „o platformă de recrutare on-line destinată exclusiv domeniului IT”. Elementul inovativ al acestei afaceri constă în simplificarea și eficientizarea întregului proces de recrutare, toate etapele aferente selecției candidaților fiind implementate direct pe platformă.

Echipa va reprezenta România la finala europeană JA Europe Enterprise Challenge 2018 de la Riga, Letonia, în luna iunie 2018.

Juriul competiței pentru studenți a fost format din: Ștefan Ștefănescu, Accenture; Romeo Vasilache, Romanian-American Foundation; Ioana Vieru, Visa.

INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE

Peste 1.000.000 de euro din mediul privat au adus gratuit pe băncile școlilor, în 2018, programe moderne internaționale Junior Achievement. În cadrul evenimentului, au fost onorate companiile care susțin educația learning by doing și investesc în viitoarele generații de profesioniști:

Categoria Investitori în educație

Raiffeisen Bank – pentru programele de Dezvoltare a abilităților pentru viață și Educație financiară;

Visa – pentru programul de Educație financiară;

Metropolitan Life – pentru programul de Incluziune financiară;

Romanian-American Foundation – pentru programele de Educație antreprenorială și Universitatea Antreprenorială;

Citi – pentru programul de Educație antreprenorială și EE-HUB.

Categoria Sponsori în educație

NN – sponsor în programul JA de Antreprenoriat social;

Holcim – sponsor în programul JA Dezvoltarea abilităților pentru viață;

Honeywell – sponsor în programul JA de Educație STEM;

JYSK – sponsor în programul JA de Orientare profesională;

UBISOFT – sponsor în programul JA de Orientare profesională;

Accenture – sponsor în programele JA Educație antreprenorială și Orientare profesională;

KRUK – sponsor în programul JA de Educație financiară;

Monsanto – sponsor în programul JA Educație antreprenorială.

De asemenea, au fost premiaţi pentru contribuția adusă la dezvoltarea și implementarea programelor JA de educație antreprenorială, financiară, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă şi profesie și educație pentru sănătate, companiile: Auchan Retail România, BASF – membru al Institutului European de Inovare și Tehnologie, EY România, Exxon, IRI Forest Management (parte a grupului IKEA), OMV Petrom, Orange România şi ZF Group.

PREMII SPECIALE

Categoria Școala Antreprenorială a Anului, 2018

Colegiul Național Tudor Vladimirescu – Târgu Jiu, Colegiul Tehnic I. D. Lăzărescu – Cugir, Colegiul Economic Virgil Magearu – Ploiești, Liceul Tehnologic Marmația – Sighetul Marmației, Școala Generala nr. 56 – București au fost câştigătoarele competiției „Școala Antreprenorială a Anului”, ce își propune recunoașterea la nivel național și european a celor mai bune școli din punct de vedere al educației antreprenoriale la clasă şi al abordării antreprenoriale în stilul de management al instituţiei de învăţământ.

Recunoașterea la nivel european a școlii câștigătoare se va face în a doua jumătate a anului, în cadrul unei ceremonii internaționale Junior Achievement.

Categoria Premii speciale acordate în cadrul competiției JA Company of the Year 2018

Premiul Investiția anului în agricultură, acordat de Romanian-American Foundation, a revenit echipelor: Dor – Liceul M. Kogălniceanu din Miroslava, Iași; Clean Skin – Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Suceava; Hope Flower – Liceul Tehnologic Nr. 1 din Salonta, Bihor;

Premiul Best Business Plan – secțiunea elevi – acordat de Citi Bank Foundation, a revenit echipei Traddis de la Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu, Bârlad;

Premiul Best Business Plan – secțiunea studenți –, acordat de Citi Bank Foundation, a revenit echipei Rento CarShare de la Universitatea de Vest din Timișoara;

Premiul Ready for Work, acordat de ManpowerGroup, a revenit echipei OneUp de la Colegiul Național I. L. Caragiale din București;

Premiul Best Financial Plan, acordat de Metropolitan Life, a revenit echipei Q-APP de la Colegiul Economic A. D. Xenopol din București.

Categoria Premii pentru competițiile susținute de comunitatea de afaceri

Echipa OneUp de la Colegiul Național I. L. Caragiale din București va reprezenta România la finala globală a competiției Social Innovation Relay – partener NN.

Liceul Regina Maria din Dorohoi – marele câștigător al competiției JA de Educație financiară Bani pentru școala ta!™ – partener Visa.

Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț – premiul I la competiția JA „Susțin educația financiară în comunitatea mea!” – partener Raiffeisen Bank.

Gala JA – INVESTEȘTE ÎN EDUCAȚIE!® este un eveniment internaţional prestigios, organizat global de către Junior Achievement, dedicat recunoaşterii contribuţiei profesorilor, elevilor și studenților implicați în programe internaționale educaționale de tip learning by doing, precum și liderilor, managerilor sau antreprenorilor care contribuie la dezvoltarea legăturii dintre comunitatea educaţională și cea economică în România.

Despre Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 39 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 280.000 de elevi din 1.600 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu susținerea financiară a comunității de afaceri. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org.