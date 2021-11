Proiectul Skills for Tech Jobs, dezvoltat de Junior Achievement (JA) România ca parte a programului internațional Success Skills (Succesul profesional) și susținut de Honeywell în cadrul parteneriatului educațional din anul 2021, a implicat în activitățile online desfășurate în lunile mai și iunie un număr de peste 550 de elevi și profesori din 39 de școli din țară.

Temele abordate de voluntarii Honeywell au crescut interesul și deschiderea tinerilor pentru acumularea și punerea în practică a informațiilor dobândite. Astfel, aceștia au învățat direct de la profesioniști cum să își pregătească un CV, cum să își folosească abilitățile de prezentare și comunicare sau cum să își construiască o rețea interpersonală.

Totodată, elevii și profesorii au participat și la sesiuni de orientare profesională, în cadrul cărora s-au abordat subiecte precum valorile personale, fundamentul educațional și profesional sau dezvoltarea personală.

„Mi-au plăcut foarte mult atât tema abordată, cât și prezentarea realizată de voluntarul companiei Honeywell, deoarece am învățat termeni noi și am reușit să înțeleg lucruri care până acum nu îmi erau clare. Consider că această activitate, derulată în cadrul proiectului Skills for Tech Jobs, a ajutat la dezvoltarea mea personală și îmi doresc să iau parte la cât mai multe astfel de sesiuni.”, a declarat un elev de la Colegiul Economic Virgil Madgearu din București.

Destinat elevilor de gimnaziu și liceu, Skills for Tech Jobs (Competențe pentru profesii în tehnologie) este un proiect de orientare profesională care sprijină profesorii în demersul lor educațional de a le oferi tinerilor informații detaliate despre competențele tehnice și profesionale de care au nevoie pentru alegerea unei viitoare cariere în domeniul tehnologic.

„Sesiunea online, la care am participat împreună cu elevii mei, a fost interesantă și utilă deoarece informațiile oferite pot fi folosite și în practică. Este necesar să ne învățăm elevii cum să se descurce în viață, să-și evalueze experiențele, să-și întocmească corect prezentările și CV-ul, astfel punându-se în valoare. Pot să spun că prin activitatea aceasta am înțeles atât „secretele” unei prezentări, cât și ale unui CV de succes. Am apreciat, totodată, cum a fost structurată prezentarea, iar pe viitor mi-ar face plăcere să particip la sesiuni despre joburi actuale, dar și de viitor.”, a declarat unul dintre profesorii participanți de la Școala Gimnazială Nr.7 din Galați.

Adaptate formatului online sau hibrid, păstrând componentele practice de tip learning by doing și project based, activitățile din cadrul proiectului Skills for Tech Jobs, pentru anul școlar 2021-2022, sunt structurate astfel:

Modulul educațional Jobs in Tech , dezvoltat în completarea programului Success Skills, prin care elevii, coordonați de profesori sau voluntari, participă la lecții/activități destinate deprinderii abilităților personale și de comunicare necesare dezvoltării carierei și succesului profesional.

Activități de mentorat sau consultanță derulate cu sprijinul voluntarilor Honeywell: vizite online, webinarii, sesiuni Q&A, traininguri speciale pentru profesori. Prin intermediul webinariilor, sesiunilor Q&A, studiilor de caz, jocurilor de rol și exemplelor practice oferite de specialiști, elevii au posibilitatea de a evalua diferite opțiuni de carieră și competențele profesionale necesare.

Sesiuni de tip job shadowing adresate elevilor, pentru diferite tipuri de profesii din aria de expertiză Honeywell. Activitățile de tip virtual job shadowing oferă oportunitatea de a observa detaliile unei profesii în realitatea de zi cu zi, responsabilitățile și sarcinile concrete, precum și elementele de cultură organizațională.

În anul școlar 2021-2022, după înscrierea la proiectul Skills for Tech Jobs, elevii și profesorii, în mod gratuit, pot accesa kit-ul educațional oferit de Junior Achievement pentru programul Success Skills și modulul Jobs in Tech și pot participa la sesiunile online de orientare profesională în domeniile tech, care vor fi organizate alături de voluntarii Honeywell.

Mai multe detalii despre proiect la: https://www.jaromania.org/proiecte/skills-for-tech-jobs.