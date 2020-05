Handbalul românesc s-a oprit la nivelul primului eșalon valoric, atât la masculin, cât și la feminin. Pentru cei din ligile secunde de seniori va urma un turneu final de opt echipe pentru promovarea a două echipe în Ligile Naționale.

După o consultare a reprezentanților formațiilor de juniori, a căror campionate au fost oprite în stadiul grupelor valoare, FRH a decis ca sezonul competițional 2019-2020 să se încheie pe teren cu un turneu final care va reuni cele mai bune opt grupări din țară.

,,Am participat la videoconferința organizată de Federația Româna de Handbal, cu cluburile de juniori calificate la turneele finale. Conducerea forului nostru ne-a solicitat punctul de vedere, dacă suntem de acord sau nu cu disputarea turneelor finale.

Noi, la fel ca majoritatea echipelor, am votat pentru disputarea turneelor, în lunile august sau septembrie, atunci când probabil acest lucru va fi posibil.

Un turneu la care participa primele opt echipe din țară este puternic și ne conferă șansa de a disputa jocuri tari, plus configurația unei clasări corecte, hotărâte pe teren.

Consiliul de Administrație al FRH a votat în unanimitate disputarea turneelor, veste pe care am primit-o cu bucurie.

Pentru noi este al șaselea turneu final consecutiv la care ne calificăm cu generația 2004 și, deși anul acesta jucătorii noștri sunt cu un an mai mici decât restul echipelor, ne dorim foarte mult o clasare cât mai bună. Sunt convins că după pregătirea pe care am făut-o, putem spera la o medalie.

Toți sportivii noștri sunt bine sănătoși, se pregătesc în continuare individual acasă și așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la sală’’ a adeclarat profesorul Vasile Boca, antrenorul echipei de handball masculine juniori II a CSU din Suceava.