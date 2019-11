Pe 14 septembrie 1994, odata cu lansarea lui Impressa 500, JURA facea primii pasi in domeniul masinilor automate de cafea, devenind in 25 de ani un expert in domeniu si obtinand un succes global.

Concentrarea de neclintit si procesul continuu de cautare pasionala a cafelei perfecte prin realizarea aparatului ideal, au facut din Jura un lider inovator in segmentul masinilor de cafea premium, ea fiind prezenta pe mai mult de 50 de piete din lume. Gama de produse Jura se bazeaza pe cunostinte si experienta dobandite in producerea a peste cinci milioane si jumatate de masini automate de cafea, fiind recunoscuta la nivel mondial ca firma care ofera cel mai performant aparat cafea in custodie.

Perfectiune in fiecare cana cu doar o apasare de buton

Ceea ce face ca fiecare dintre produsele ei sa fie atat de speciale sunt tehnologia de ultima ora, standardele de calitate exceptionale, designul clar si distinctiv, functionalitatea intuitiva, dar si rezultatul perfect – cafeaua din fiecare cana!

Mai mult, pentru o ceasca de cafea proaspat macinata, savuroasa si incredibil de buna, este nevoie doar de o singura apasare pe un buton!

Jura – o echipa de experti

Sunt 70 de ingineri care lucreaza la marca premium elvetiana Jura, ei muncind din greu pentru a dezvolta un mod cat mai simplu pentru a produce cafeaua perfecta. Condusi de viziunea rezultatului final al cafelei, tehnicienii creeaza continuu componente si sisteme noi pentru masinile automate de cafea de maine.

Dezvoltatorii de software incorporeaza inteligenta artificiala in controlele electronice, astfel incat, chiar si cele mai complexe procese sa poata fi finalizate prin simpla apasare a unui buton.

Informaticienii lucreaza din greu pentru a obtine noi interfete de utilizator, oferind mai nou posibilitatea de conectivitate cu smartphone-ul.

Specialistii in asigurarea calitatii testeaza constant componentele, prototipurile si unitatile de productie in serie, in cele mai dificile conditii, urmarind astfel sa creasca durabilitatea aparatelor.

In fiecare an se fac aproximativ patru milioane de cani de cafea in laboratoarele de testare a masinilor de cafea Jura. Astfel, liniile inovatoare prezentate anul acesta de Jura sunt rezultatul eforturilor angajatilor sai, motivati de dorinta de a atinge perfectiunea.

Giga 6 – rezultatul a 25 de ani de experienta si pasiune

Cel mai recent produs pilot de la Jura este Giga 6, o masina de cafea care permite setarilor interne sa beneficieze de tehnologie profesionala. Noua inventie este completata cu functionalitati complet noi care garanteaza o calitate exceptionala. Giga 6 poate prepara un spectru urias de cafele personalizate, toate pregatite la standarde inalte. Prin simpla atingere a unui buton, datorita rasnitelor din ceramica reglabile electronic, utilizatorul poate prepara simultan doua tipuri de cafea.

Ingloband cunostintele si experienta acumulate in 25 de ani in afaceri, cel mai recent produs Jura este disponibil acum prin dealeri specializati in distribuirea de aparate de cafea in custodie.