Membrii juriului din secțiunea „Cvartete de coarde” a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, eveniment care are loc la Suceava în perioada 2-5 iunie, consideră că acest festival va pune Suceava pe harta europeană a culturii. Afirmația a fost făcută în cadrul conferinței de deschidere a festivalului, la care au participat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, precum și patru din cei cinci membri ai secțiunii „Cvartete de coarde”, muzicienii Gabriel Croitoru, Nicușor Silaghi, Remus Azoiței, Vasile Jucan. Din juriu mai face parte și Șerban Mereuță.

În cadrul conferinței, Gabriel Croitoru a ținut să felicite inițiativa Consiliului Județean și a Centrului Cultural Bucovina, sprijiniți de Ministerul Culturii, de a înființa un concurs pentru cvartete care să poarte numele celebrului compozitor Ciprian Porumbescu. „Ciprian Porumbescu este un compozitor cunoscut pe mai multe meridiane și mă bucur că noi suntem cei care îl susținem prin prezența noastră aici. Sper ca cei care se vor prezenta la concurs să se ridice la nivelul marelui nostru compozitor și muzician. Îi doresc acestui concurs festival Ciprian Porumbescu o viață mult mai lungă decât cel care îl cunoaște multă lume în județul Suceava, Lira de Aur. Am avut ocazia în anul 1972 să particip ca și cel mai tânăr concurent la Lira de Aur. Iată că la distanță de 50 de ani fac parte din juriul Festivalului Concurs Ciprian Porumbescu. Îmi doresc din tot sufletul și sunt convins, la cât de bine a pornit, ca acest festival să îl întreacă în renume pe celălalt”, a spus Gabriel Croitoru.

La rândul său, Remus Azoiței s-a declarat onorat să facă parte din acest juriu. „Este dureros dar trebuie să spunem că arta cvartetului și ideea de muzică de cameră în România sunt o specie pe cale de dispariție. Mai sunt câțiva nebuni frumoși ca noi care încă activează în cvartete de mare ținută, dar noi dorim tinerii să vină din spate să ducă mai departe această artă minunată. Din cauza aceasta am fost extrem de bucuros când am auzit de această inițiativă minunată și cu mare drag am venit să particip și eu cât pot la această acțiune deosebită”; a spus Remus Azoiței.

În același timp, Nicușor Silaghi a ținut să aprecieze profesionalismul, seriozitatea și dăruirea pe care le-a observat în organizarea acestei ediții a festivalului. „Nu aș spune că e pe cale de dispariție dar ca aspect profesional este în scădere. Poate că datorită și factorilor care stimulează tinerii în direcția asta, o competiție de genul acesta în mod sigur va avea acest rol de a-i stimula pe tineri. M-a impresionat foarte mult dorința de a organiza, repet, în mod profesional și cu tot ce trebuie acest festival. Sper și vă doresc din tot sufletul ca această competiție să devină una faimoasă nu numai în România, ci pe plan internațional”, a transmis Nicușor Silaghi.

Nu în ultimul rând, Vasile Jucan a ținut să precizeze că „mulțumesc organizatorilor, Consiliului Județean, Centrului Cultural pentru că am găsit aici la Suceava și sunt plăcut impresionat o organizare la nivel european. Sper să fie o oportunitate pentru tinerii care vor participa la această primă ediție, pentru cei care vor participa la edițiile viitoare, care sper să fie și mai bogate în participare. Să fie, până la urmă, un schimb cultural european. Pentru că așteptăm să vină formații de tineri cât mai multe din Europa. Iar Suceava va fi pe harta europeană a culturii europene”.