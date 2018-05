Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est marchează vineri, 25 mai 2018, un an de la lansarea celui mai ambițios proiect de dezvoltare antreprenorială la nivel regional, Rubik Hub.

Evenimentul aniversar va avea loc la Piatra Neamţ, în clădirea Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 1 (Strandul Municipal), incepand cu ora 11:00 și va reuni reprezentanți ai inițiatorilor, autorităților locale care au sprijinit demersul, colaboratori din mediul universitar și privat, dar și membri ai comunității antreprenoriale din Regiunea Nord Est.

Obiectivul evenimentului este acela de a face o retrospectivă a proiectelor iniţiate în cadrul Rubik Hub și de a sublinia impactul acestora, evidențiind bunele practici, noile tendinţe ale domeniului, dar și rezultatele obţinute până in prezent. O prezentare a proiectelor ce urmează a fi lansate in cadrul Rubik Hub va fi, de asemenea, un punct cheie pe agenda evenimentului.

Cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliului Județean Neamț, Primăriei si Consiliului Municipal Piatra Neamț, companiilor DEDEMAN și DINAMIC 92, ADR Nord-Est a lansat la Piatra Neamţ Rubik Hub, o structură de sprijinire a startup-urilor și a IMM-urilor inovatoare din Regiunea Nord-Est. Misiunea Rubik Hub este una îndrăzneaţă și își propune să dezvolte ecosistemul antreprenorial din Regiunea de Nord-Est prin conectarea, educarea, încurajarea oamenilor și inspirarea fondatorilor de startup-uri, pentru dezvoltarea unor companii de succes.

Printre realizările primului an de activitate se numără o serie de evenimente și proiecte de impact in mediul antreprenorial si industria IT, menite să crească gradul de inovare în toate sectoarele prioritare din regiunea Nord Est, după cum urmează:

Parteneriatul cu CODECAMP – lansarea Rubik Hub a avut loc anul trecut, pe 27 mai 2017, în cadrul celei mai mari conferinte de IT din Romania si prima ediție CODECAMP Piatra Neamț.

Ulterior, pe parcursul anului, Rubik Hub a fost prezent cu track-ul de antreprenoriat în alte 6 ediții CODECAMP, crescând astfel interesul tinerilor din regiune pentru antreprenoriatul de tip Startup:

– 4 ediții CODECAMP Iași

– 1 ediție CODECAMP Bacău

– 1 ediție CODECAMP Suceava

Startup Weekend Piatra Neamț– cel mai mare eveniment antreprenorial din regiune. Este un eveniment marca Techstars – cel mai mare accelerator de startup-uri la nivel global și totodată una dintre cele mai mari rețele internaționale ce sprijină succesul startup- urilor.

La Startup Weekend Piatra Neamț, cei aproximativ 100 de participanti au avut ocazia să își prezinte ideea de business și, pe parcursul a 54 de ore, au fost ghidați, mentorați și ajutați să o transforme într-un plan de business fezabil. La finalul celor 3 zile, un juriu format din oameni din mediul internațional de startup a evaluat planurile de business construite in cadrul evenimentului.

Pe parcursul anului, Rubik Hub a găzduit peste 20 de evenimente în Piatra Neamț și a organizat peste 30 de evenimente pe teme antreprenoriale și de tech în alte orase din regiune, la care au participat peste 1000 de persoane din diferite domenii si categorii de varsta, dar cu potential să dezvolte businessuri de succes sau să duca businessurile deja incepute, la nivel scalabil și să își îmbunătățească competențele antreprenoriale.

Așa cum și-a propus, în primul an de activitate, echipa Rubik Hub a lucrat direct cu 25 de startupuri pe care le-a mentorat, ghidat și ajutat, fie să își contureze ideile de business, fie să testeze produse și să le lanseze pe piață.

Din martie 2018, a fost lansat proiectul pilot RubikEDU –un curs de educație antreprenorială de tip startup, care urmărește sa inspire tinerii să creeze afaceri de succes la nivel global și sa aiba o abordare inovatoare asupra modului de a acționa în acest domeniu. Cursurile RubikEDU se diferențiază de celelalte programe de educație antreprenorială disponibile printr-o metoda interactivă de instruire, prin conținutul atent elaborat, bazat pe experiența reala a unor antreprenori care au fondat startupuri de succes la nivel global, național si local.

Astazi, Rubik Edu se livrează în 4 universitati partenere: Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” și Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ˝Ion Ionescu de la Brad˝, din Iași

“Am plecat de la premisa că Regiunea noastră are nevoie, nu doar de infrastructură și de finanțare, ci și de locuitori motivați, care să rămână aici, să construiască aici și să aibă încredere că pot reuși. Am o mare apreciere pentru această inițiativă, care aparține Dlui Vlad Gliga și care se bazează pe conturarea comunităților antreprenoriale sănătoase, sustenabile, cu idei si solutii inovatoare care raspund provocărilor societale, având în prim plan antreprenorul și nevoile sale de dezvoltare, de la faza de idee, până la scalare și ieșirea pe piață. Comunitatea creată in jurul Rubik Hub reunește organizațiile de cercetare și universitățile, mediul de afaceri, autoritățile publice şi societatea civilă și își propune să încurajeze principalele părți interesate să coalizeze sub spectrul unei viziuni comune: de a construi un ecosistem antreprenorial bazat pe ideea de comunitate în care fiecare individ contribuie în mod activ la bunăstarea acesteia într-un mod inovator și sustenabil avand in centru startupurile” declară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

˝Gândul de la care am plecat a fost să ajutăm regiunea să livreze mai multe povești antreprenoriale de succes decât a făcut-o până acum, să se formeze un mediu sănătos de business, unde tinerii sunt incurajati și sprijiniți și unde antrerpenorii, în general, nu se simt singuri˝ declară Vlad Gliga, Director Direcția Dezvoltarea Afacerilor în cadrul ADR Nord-Est.