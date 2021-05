Londra, 28 mai 2021 Fundația Caritabilă a Familiei Rațiu și Woodrow Wilson International Center for Scholars anunță că oferă Premiul și Bursa Ion Rațiu pentru Democrație, ediția 2021, jurnalistului și activistului belarus Roman Protasevich.

Roman Dmitriyevich Protasevich (26 de ani) este fostul redactor-șef al canalului Telegram Nexta Live, urmărit de peste 1 milion de abonați, principala sursă de știri care a acoperit demonstrațiile din Republica Belarus din ultimii doi ani. Pe 23 mai 2021, Protasevich a fost reținut de autoritățile belaruse după ce zborul internațional de pasageri de la Atena la Vilnius a fost interceptat în spațiul aerian belarus de un avion de vânătoare și direcționat pentru aterizare la Minsk.

Laureatul a studiat jurnalism la Universitatea de Stat din Belarus până când a fost exmatriculat în 2018 și a fost membru activ al organizației de opoziție Young Front. A lucrat în presa din Republica Belarus și a fost corespondent pentru redacția belarusă a Radio Free Europe/Radio Liberty. A beneficiat de Bursa de Jurnalism “Václav Havel” la Praga în 2017-2018, după care s-a stabilit în Polonia în 2019, unde a anunțat că a solicitat azil politic în ianuarie 2020. S-a mutat ulterior la Vilnius (Lituania), unde se află și fosta candidată din partea opoziției Sviatlana Tsikhanouskaya.

Roman Protasevich a fost unul dintre coordonatorii canalului Nexta până în septembrie 2020, relatând despre protestele care au urmat după controversatele alegeri prezidențiale din Republica Belarus din august 2020. Alături de cofondatorul Nexta, Sciapan Pucila, a fost acuzat în noiembrie 2020 că a organizat revolte în masă și acțiuni care încalcă grav ordinea publică, incitatând la animozități sociale. Din martie 2021 este redactor-șef al canalului Telegram “Belarus of the Brain”, care are aproximativ de un sfert de milion de abonați, editat anterior de bloggerul belarus, Ihar Losik, reținut de autoritățile belaruse din iunie 2020.

“Suntem onorați să îi oferim Premiul și Bursa Ion Rațiu pentru Democrație în 2021 tânărului jurnalist și activist belarus Roman Protasevich, care a dat voce unei țări întregi în timpul celor mai mari proteste anti-guvernamentale din istoria Republicii Belarus, folosind tehnologia și new media în beneficiul democrației. El și partenera sa Sofia Sapega trebuie să fie urgent eliberați, iar acest episod inacceptabil trebuie să fie investigat. Sperăm că, în calitate de beneficiar al premiului și bursei, se va putea bucura în curând de tipul de experiență de are a avut parte și Ion Rațiu ca tânăr activist pentru democrația română la Washington în 1970-1980”, precizează Nicolae Rațiu, Președintele Fundației Caritabile a Familiei Rațiu.

Beneficiarii Premiului și Bursei Ion Rațiu pentru Democrație au oportunitatea de a activa în Washington D.C., interacționând cu factorii de decizie politică, cu presa și mediul academic. Totodată, laureații sunt susținuți financiar, petrecând între una și trei luni la Woodrow Wilson International Center for Scholars în Washington, D.C.

Laureații anteriori sunt: Suraya Pakzad, activistă pentru drepturile femeii, Afganistan; Camelia Bogdan, judecător, România; Ai Weiwei, artist și activist, China; Manuel Cuesta Morua, cercetător și activist politic, Cuba; Jamil Hasanli, istoric și activist pentru democrație, Azerbaidjan; Mustafa Nayyem, jurnalist și blogger, Ucraina; Angela Kocze, activistă pentru drepturile romilor și cercetătoare, Ungaria; Aung San Suu Kyi, politiciană, diplomată, autoare și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Myanmar; Nabeel Rajab, activist pentru drepturile omului, Bahrain; Oleg Kozlovsky, activist pentru democrație și drepturile omului, Rusia; Adam Michnik, istoric, eseist, fost disident, intelectual public, Polonia; Eleonora Cercavschi, activistă pentru drepturile omului și democrație, Republica Moldova; Anatoli Mihailov, expert în filosofie germană, Belarus; Saad Eddin Ibrahim, activist pentru democrație și drepturile omului, Egipt; Sergio Aguayo, activist pentru drepturile omului, Mexic.

***

Premiul Ion Rațiu pentru Democrație exprimă devotamentul profund față de democrațe al lui Ion Rațiu (1917-2000) prin implicarea ca politician și intelectual, precum și interesul său pentru schimbarea democratică la nivel mondial. Pornind de la Premiul Ion Rațiu pentru Democrație (2005-2016), Bursa Ion Rațiu pentru Democrație sprijină activiști sau intelectuali din întreaga lume care promovează democrația și principiile ei, indiferent dacă s-au refugiat în exil din regimuri represive sau sunt activi în democrații emergente.

Fundația Caritabilă a Familiei Rațiu a fost înființată în 1979 la Londra de către Ion și Elisabeth Rațiu, pentru a susține proiecte de educație și cercetare în domeniul culturii și istoriei României, atât în România, cât și în Regatul Unit al Marii Britanii. Fundația oferă anual aproximativ 100 de granturi pentru cursuri post-universitare, participări la conferințe, cursuri de scurtă durată sau proiecte de cercetare. De asemenea, acordă anual finanțare petru proiecte inovatoare, în principal în România, care promovează arta și civilizația românească, patrimoniul, susțin mediul, societatea civilă și democrația.