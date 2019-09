Justin Bieber a publicat un mesaj șocant pe rețelele de socializare. Artistul a explicat că depresia, anxietatea și faima l-au condus către o viață foarte dezordonată unde a făcut abuz de droguri și a devenit agresiv verbal cu persoanele apropiate din viața sa, notează click.ro.

„E greu să te dai jos din pat dimineața cu atitudinea potrivită atunci când știi că ești copleșit de amintirile din trecut, de munca ta, responsabilități, emoții, familia, soția, dar și de celelalte relații. (…) De la un copil de 13 ani dintr-un oraș mic, am ajuns să fiu adorat de milioane de oameni din toată lumea. (…) Până la 20 de ani am făcut toate greșelile posibile și am ajuns de la cel mai adorat om, la cel mai urât și judecat. (…) Am început să fac abuz de droguri la 19 ani și să stric orice relație pe care o aveam. Am devenit nervos, nu mai respectam femeile, am devenit distant față de toți oamenii care mă iubeau”, a scris artistul pe Instagram, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/justin-bieber-dezvaluiri-despre-cum-l-afectat-faima-am-inceput-sa-fac-abuz-de-0