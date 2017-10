Diamond Records (music and video creation studio) revine in atentia publicului cu un nou proiect muzical, lansand single-ul numit „Never Let You Go”.

Facem cunostinta cu solistul vocal, Kadar Corneliu, un artist cu multa experienta in acest frumos domeniu: creatie muzicala, chitarist, pianist. Melodia reflecta o poveste de dragoste in stilul pop-rock si este compusa chiar de Corneliu in colaborare John Diamond, inginer de sunet in studioul Diamond Records.

Videoclipul a fost filmat in mare parte pe meleaguri romanesti, mai exact pe Dunare, pe insula Pacuiul lui Soare, un loc salbatic, rupt de civilizatie cu vestigii din perioada Imperiului Roman, raspunzator pentru filmari, montaj si editare a clipului fiind John Diamond.