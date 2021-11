Pozele incendiare cu Corina Caciuc și cântărețul Kamara au aruncat în aer showbiz-ul românesc în urmă cu căteva zile. Cântărețul, care a avut o relație de doar câteva nopți cu amanta lui Laurențiu Reghecampf, în urmă cu mai mult timp, a făcut primele declarații în acest scandal, notează click.ro. Cântărețul a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc și ce tip de relație au avut la cel moment.

Kamara (45 ani) și Corina Caciuc (29 ani) au avut o aventură, pe vremea când solistul era divorţat, iar actuala iubită a lui Laurenţiu Reghecampf încerca să-şi facă un nume în showbiz-ul românesc.

„Formația mea avea turneu prin țară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viața a visat să mă cunoască. Eram la Călimănești și nici nu știam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei. Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă știu de muzică și de copiii mei. În rest este distracție”, a declarat Kamara, într-un interviu pentru realitateasportiva.net, potrivit sursei citate.

Cântărețul a ținut să prezizeze că a avut mai multe întâlniri de o noapte cu Corina, dar că relația nu a fost nici pe departe una serioasă.

