În weekendul 13 – 14 iulie 2019 se va desfășura la Iași cea de a IV-a ediție a competiției internaționale de baschet 3×3 PALAS Streetball Challenge. Kärcher se implică activ în vederea susținerii acestui eveniment dedicat iubitorilor de baschet. În acest mod, continuă susținerea practicării sportului în România după sprijinirea competițiilor de ciclism, off-road și rally.

PALAS Streetball Challenge se desfășoară pe parcursul a două zile. Pe lângă meciurile de baschet 3×3, în cadrul celor două zile ale evenimentului se vor organiza şi diferite concursuri individuale, precum: aruncări de 3 puncte, aruncări libere, concurs de Slam Dunk (cu participare internaţională) dar şi întâlniri cu vedete din lumea baschetului şi sportivi profesionişti.

Câștigătorul categoriei Slam Dunk va primi şi un premiu oferit de Kärcher, vedeta gamei de aspiratoare, multifuncționalul compact WD 3.

Spectatorii vor putea câștiga la roata norocului mai multe premii oferite de Kärcher.

La cortul Kärcher, amplasat în imediata apropiere a terenurilor de baschet, cei interesați pot testa aparatele Kärcher, dar şi afla mai multe informații despre noutățile şi ofertele verii.

În Iași, Kärcher deține magazinul Kärcher Center situat în strada Silvestru, nr. 26-36.

În anul 2008, KÄRCHER a deschis subsidiara din Români, iar începând cu anul 2016 au fost deschise un număr de 6 magazine proprii Kärcher Center în: București, Bacău, Cluj, Iași, Târgu – Mureș. În februarie 2018 a fost lansat magazinul online https://www.kaercher.com/ro. În prezent KÄRCHER România are aproximativ 90 angajați, 5 echipe de vânzări şi peste 300 puncte de vânzare.

Compania germană Kärcher este specializată în proiectarea, producerea şi distribuirea de tehnică de curățare, atât pentru uz casnic cât şi pentru cel profesional şi industrial. În prezent compania are un portofoliu de peste 3.000 produse şi o rețea teritorială extinsă. Kärcher este numărul 1 pe plan mondial în ceea ce privește echipamentele şi produsele de curățare, furnizând soluția optimă pentru orice aplicație. Cu o tradiție de peste 84 ani, Kärcher are o acoperire globală de 85%. Prezentă în 67 țări cu 110 subsidiare şi 250 locații, Kärcher are 24 de fabrici şi puncte logistice în toată lumea.