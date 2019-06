Giorgio Armani a ales supermodelul si simbolul britanic Kate Moss pentru a fi noua imagine a colectiei sale de toamna / iarna din 2019. Aceasta este prima data cand Moss reprezinta aceasta marca, iar cu noua sa colectie, Giorgio Armani urmareste sa combine spiritul liber cu spiritul boem al modelului intr-un stil minimalist.

Fotografii campaniei, Mert Alas si Marcus Piggott au fost incantati sa lucreze cu Moss care a folosit o vestimentatie in culori energice, dar si in nuante de alb si negru. Imaginile cu fotomodelul renumit, imbracat intr-o rochie albastru cu cu negru fiind culorile noii colectii intitulate „Rhapsody in Blue”, te duce cu gandul la luxul “rece” care a devenit sinonim cu numele acestei marcii. Fotografiile sunt in alb si negru, intarind atmosfera eleganta si sofisticata a designului, precum si in culori, prezentand diferite nuante de albastru ale colectiei.

Intr-o premiera pentru Giorgio Armani, colectia de barbati a fost de asemenea debutata alaturi de modelele Daisuke Ueda si Thijs Steeneberg preluand rolul omologilor de sex masculin ai lui Moss. Supermodelul, care a lucrat cu unele dintre cele mai mari case de moda si couture din afaceri – de la Calvin Klein si Versace la Saint Laurent pentru diferite colectii vestimentare, dar si genti de dama casual si nu numai – nu a mai colaborat anterior cu Giorgio Armani pentru a fi imaginea unei campanii.

Compania Giorgio Armani a facut si o declaratie referitor la colaborarea cu modelul renumit: „pentru prima data este adusa prezenta senzuala a lui Kate Moss. Aceasta este o femeie de o frumusete unica, a carei personalitate si energie i-au determinat in mod decisiv sa se desprinda de fanteziile trecatoare ale moment. Impreuna cu ea, alte doua modele masculine Daisuke Ueda si Thijs Stenneberg prezenti la prezentarea colectiei Giorgio Armani toamna-iarna 2019-2020, au realizat o prezentare pentru prima data impreuna cu colectia pentru femei”.

Reprezentatii Giorgio Armani au definit aceasta noua colectie „Rhapsody in Blue” faptul ca incapsuleaza minimalismul vibrant si incandescent care este stilul esential pentru Armani. Imaginile luminoase trec prin fundalul inconjurator, reducandu-l intr-un spatiu esential si luxos, accentuand figura emergenta a lui Kate Moss.

De la inceputul acestui an se pare ca fiica lui Kate Moss in varsta de de 17 ani, Lila, urmareste pasii de moda ai mamei sale. Toamna trecuta aceasta a participat la un eveniment la Harvey Nichols din Londra pentru a promova colectia lui Marc Jacobs, la o saptamana dupa ce a anuntat ca ea este cea mai noua fata a celebrului brand.