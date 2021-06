De 30 de ani străluceşte pe podiumurile de prezentare de modă! Kate Moss a descoperit secretul tinereţii fără bătrâneţe. Diva a dezvăluit ce face ca să rămână neschimbată.

Fotomodelul Kate Moss arată la fel de bine ca în tinereţe la vârsta de 47 de ani.

Trăieşte împreună cu partenerul său, Count Nikolai von Bismarck, de 34 de ani, şi cu fiica ei, Lila Grace, în vârstă de 18, care îi calcă deja pe urme în cariera de manechin. Iubitul mult mai tânăr, împreună cu care este din anul 2015, o ajută să ţină bătrâneţea la distanţă. În plus, are mare grijă să nu mănânce dulciuri şi să consume cât se poate de puţină carne. Pentru ca să-şi păstreze energia şi să aibă o piele frumoasă, vedeta spune că de cel puţin trei ori pe an face o cură cu sucuri naturale. Practic, în aceste perioade, timp de o săptămână, bea numai sucuri de fructe şi legume, mai notează sursa citată.

