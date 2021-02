Katy Perry, în vârstă de 36 de ani, nu și-a planificat să revină la muncă după ce a adus-o pe lume pe micuța Daisy, în a doua jumătate a anului trecut. Însă iată că viața i-a rezervat surprize și Katy a revenit în postură de jurat la emisiunea ”American Idol”. În pauzele publicitare ale spectacolului de televiziune ea fuge în culise și o alăptează pe Daisy, care a venit pe lume în august 2020, potrivit click.ro.

Katy Perry a fost invitată la emisiunea lui Ryan Seacrest, care a fost difuzată la 8 februarie. Ea a povestit că venirea pe lume a micuței Daisy a fost o binecuvântare pentru ea și Orlando Bloom (44 de ani). ”Avem o rutină deja instaurată în casă după ce a venit pe lume Daisy. Fiica mea este în zodia Fecioarei și este obsedată de rutină. Nu îi plac surprizele și are o personalitate puternică. A trebuit să reîncep filmările și după câteva zile am realizat că trebuie să o iau cu mine. Am fost cu Daisy în burtică în timpul sezonului 4 de la ”American Idol” și probabil că micuța avea nevoie să revină în lumina reflectoarelor”, a povestit Katy, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/katy-perry-s-intors-la-serviciu-cu-fetita-dupa-ea-ce-face-cantareata-pauzele