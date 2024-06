Kaufland România se alătură coaliției de finanțatori care sprijină Infrastructura Binelui ca partener cheie în implementarea de soluții digitale dedicate grupurilor vulnerabile construite și administrate de Code for Romania. Infrastructura Binelui se referă la totalul soluțiilor digitale integrate necesare mediului neguvernamental din România pentru a-și crește capacitatea de intervenție, pentru a asista cât mai mulți beneficiari, pentru a produce schimbările critice în cel mai scurt timp și pentru a adopta tehnologie construită la cele mai înalte standarde în munca lor.

În ultimii opt ani, Code for Romania a derulat cel mai ambițios proiect de cercetare din România, pentru a înțelege în profunzime care sunt nevoile cele mai presante din cinci domenii cheie: Educație, Mediu, Grupuri Vulnerabile, Sănătate și Participare Civică. Au rezultat peste 350 de soluții digitale de care România are nevoie pentru a rezolva aceste blocaje cu care cetățenii săi se confruntă. Aceste soluții reprezintă Infrastructura Binelui, digitalizare sustenabilă în cele mai importante domenii cheie din România.

Code for Romania a construit deja peste 60 de soluții digitale care zi de zi răspund la probleme critice. De la soluții de management de caz, la informare, acces la servicii, la instrumente de creștere a capacității sectorului ONG și multe alte aplicații dedicate soluționării problemelor sociale.

„România are probleme mari când vine vorba despre infrastructura menită să ofere șanse reale grupurilor vulnerabile. Timp de peste cinci ani, am pus sub lupă acest sector subfinanțat, dificil de înțeles și foarte complex de navigat și am încercat, ca în toate celelalte domenii, să mergem un pas mai departe și să atacăm aceste lipsuri cu posibile soluții pe care împreună le putem transforma în realitate. Infrastructura Binelui este infrastructura digitală de care toți actorii care luptă pentru respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile și pentru oferirea de servicii eficiente și adaptate problemelor lor au nevoie ieri. Ne bucurăm să avem alături de noi un partener atât de dedicat acestui sector precum Kaufland România și suntem convinși că împreună putem pune tehnologia în slujba celor care au cea mai mare nevoie de ea”, arată Bogdan Ivănel, CEO, Code for Romania / Commit Global.

Despre “Implicarea face diferența”

Kaufland România are o lungă tradiție de implicare în proiecte de responsabilitate socială În fiecare an, compania derulează o serie de acțiuni care vizează sprijinirea comunităților locale, a mediului și a sănătății. Între martie 2023 și februarie 2024, compania a sprijinit peste 120 de proiecte cu donații și investiții de circa 9.7 milioane euro. Mai mult, în 2023, pentru al șaselea an consecutiv, Kaufland România s-a clasat pe prima poziție în topul celor mai sustenabile companii la nivel național, titlu acordat de CST Index.

„Noi, la Kaufland, credem cu tărie că Implicarea face Diferența! Este motorul care ne alimentează angajamentul și responsabilitatea față de comunitatea din care face parte. Ne implicăm constant în proiecte care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile, iar parteneriatul cu Code for Romania aduce plus valoare pentru că soluțiile lor digitale oferă o abordare integrată, cu impact pe termen lung. Ne bucurăm să contribuim la Infrastructura Binelui”, arată Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România.

Despre Code for Romania

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește infrastructura digitală gratuită de care societatea are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei digitale. Până acum, Code for Romania a dezvoltat peste 60 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Code for Romania este prima organizație care scalează la nivel global din România.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați de angajați și o rețea care a ajuns în prezent la 179 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro.