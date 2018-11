Spectacolul ”Kebab”, una din cele mai apreciate și de forță producții ale Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava deschide seria spectacolelor din Festivalul Dramaturgiei Românești Contemporane care se desfășoară în aceste zile la București. Reprezentația va avea loc în această seară cu casa închisă pe scena Teatrului Dramaturgilor Românilor.

KEBAB, de Gianina Cărbunariu, este povestea a trei tineri români care, din motive personale, părăsesc țara din dorința de a se realiza în Irlanda. Motivul fiecăruia dintre ei este diferit dar, în același timp, este plin de speranță. Caruselul în care sunt prinși, ambiția dusă la extrem fac din ei victime și călăi. Textul abordează subiectul traficului de persoane, o realitate, din păcate, extrem de des întâlnită în țara noastră.

Echipa de producție:

Regizor: Daniel Iordan

Director imagine/ Foto: Augustin Bucur

Distribuție:

Mădălina – Ioana Nichita

Bogdan – Bogdan Amurăriței

Voicu – Răzvan Bănuț

Regizorul Daniel Iordan, despre Kebab:

„Mesajul spectacolului este acela că avem destule resurse materiale și spirituale care ne pot face să ne dezvoltăm. Sigur, lucrând la acest proiect teatral cu acești tineri actori minunați – Ioana Nichita, Bogdan Amurăriței și nu în ultimul rând Răzvan Bănuț – am descoperit că atunci când provoci, în sensul bun, prin exerciții specifice artei actorului, se descoperă lucruri care pot da o tușă personală fiecărui caracter din piesă. Explorând mai mult, având curajul să meargă și mai departe, s-a descoperit că fiecare dintre cele trei personaje are o anumită biografie, fapt care duce inclusiv la faptul că, de cele mai multe ori, ajungi să nu mai judeci un caracter anume ba chiar sa-l aperi. Personajele acționează conform conceptului fiecăruia și de aici rezultă și drama”.

Regizorul Daniel Iordan i-a întrebat pe fiecare dintre actori ce anume este important în economia rolului sau al spectacolului:

Ioana Nichita: „Prin prezența aproape permanentă a sentimentului de frică în acest spectacol, sper să se nască în fiecare spectator curajul. Curajul de a lupta pentru fericirea sa, curajul de a cere ajutor, de a iubi și de a se lăsa iubit.”

Bogdan Amurăriței: „Pentru mine acest spectacol vorbește despre dragoste și frică în același timp… despre oameni, despre bucuria de a găsi lumina și în cele mai întunecate colțuri…. despre dor, despre casă, despre goana după speranță.”

Răzvan Banut: „Pentru mine, proiectul Kebab nu este un simplu spectacol de teatru. Noi nu inventăm personaje, noi descoperim niște oameni. Din punctul meu de vedere, tema generală a acestui proiect este singurătatea.”

Cei trei actori joacă pentru prima dată împreună. Bogdan Amurăriței este cunoscut publicului sucevean, fiind actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” de la înființare. Răzvan Bănuț s-a alăturat de curând trupei de actori, iar aceasta este prima producție a TMMVS care îl include. Cât despre Ioana Nichita, ea este masterand la U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” București, actor colaborator în acest spectacol.

Daniel Iordan, regizorul spectacolului Kebab, este și actor, absolvent al U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” București, clasa profesorului univ. dr. Ion Cojar. Cu mare experiență în teatru, dar și în film, Daniel Iordan activează de asemenea în zona workshop-urilor de actorie și alte tehnici de dezvoltare personală.

Gianina Cărbunariu este una dintre cele mai puternice voci din dramaturgia română contemporană. Textele ei au fost montate nu doar în Romania, ci și în importante teatre din Europa. Kebab, montat acum la Suceava, reprezintă a doua sa colaborare cu Teatrul „Matei Vișniec”, după spectacolul inaugural „Tigrul din orașul nostru”, regia Bobi Pricop.

Spectacolul Kebab este dedicat luptei împotriva traficului de persoane și se desfășoară în parteneriat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Suceava.