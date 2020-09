Reality show-ul ‘Keeping Up with the Kardashians’ se va sfârși odată cu cel de-al 21-lea sezon, care va fi difuzat la începutul anului viitor, informează contactmusic.com.

Celebrul serial al postului E!, criticat dar și premiat de-al lungul timpului, a debutat în urmă cu 13 ani, iar Kim Kardashian West şi surorile ei – Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie – fratele ei, Rob, părinţii, copiii şi partenerii lor au devenit staruri.

Kim Kardashian West a fost cea care a dat vestea, prin intermediul contului ei de Instagram. Ea a scris, potrivit sursei citate: „ Cu inimile îndurerate, am luat această decizie dificilă, ca familie, să spunem rămas bun ‘Keeping Up With The Kardashians’. După 14 ani, 20 de sezoane, sute de episoade și numeroase spin-off-uri, suntem mai mult decât recunoscători tuturor celor care ne-ați urmărit de-a lungul acestor ani – ați fost alături de noi la bine, la greu, în vremuri pline de fericire, în momente cu lacrimi, ne-ați văzut relațiile și ne-ați cunoscut copiii. Vom prețui mereu minunatele amintiri și pe oamenii ce i-am cunoscut pe lungul drum.”

De asemenea, prin intermediului postat pe Instagram, Kim a mulțumit tuturor celor care au făcut parte din serialul postului E! și a spus că show-ul „i-a schimbat viața pentru totdeauna”. „Ultimul sezon va fi difuzat anul viitor, în 2021. Fără ‘Keeping Up with The Kardashians’, nu aș fi unde sunt astăzi. Sunt incredibil de recunoscătoare tuturor celor care ne-au urmărit și ne-au susținut de-al lungul celor 14 incredibili ani. Acest show ne-a făcut cine suntem și voi fi mereu datoare fiecărui om care a avut un rol în dezvoltarea carierelor noastre, în schimbarea pentru totdeauna a vieților noastre.”, a mai scris soția lui Kanye West pe rețeaua de socializare.

Un purtător de cuvânt al postului de televiziune E! a transmis pentru CNN: „A fost un privilegiu absolut şi le vom simţi lipsa din toată inima, dar respectăm decizia familiei de a-şi trăi viaţa fără camerele noastre de filmat”.