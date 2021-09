Kevin Costner este un tată fericit cu 7 copii. Are patru fete și trei băieți.

Actorul Kevin Costner, în vârstă de 66 de ani, este tatăl a 7 copii. Dezvăluiri despre copiii lui, care până acum nu s-au spus, au fost prezentate recent în hollywoodlife.com. Starul este cunoscut pentru roluri din filme de succes, cum ar fi ”Bodyguard”, sau mai recentul ”Yellowstone”. Însă mai puține lucruri se știu despre familia sa și copiii pe care îi are din trei relații, între cel mai mare și cel mai mic fiind o diferență de 26 de ani. Cel mai mare copil al său este Annie Costner, o fiică rezultată din prima căsnicie, cu Cindy Costner. Annie are 37 de ani și calcă pe urmele celebrului său tată. A jucat deja în filme, cum ar fi ”Dances with Wolves” și ”Waterworld”, și este căsătorită cu Danny Cox din 2016, notează click.ro.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/kevin-costner-un-tata-fericit-cu-7-copii-fiica-cea-mai-ii-calca-pe-urme