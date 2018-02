Globalizarea va continua să reducă prețurile, ceea ce înseamnă că oamenii de afaceri sunt obligaţi să învețe să îşi trateze “brandul” ca pe o fiinţă umană. Totodată, în realitatea actuală, vânzările nu se mai referă atât de la un produs şi la beneficiile lui, ci la identificarea şi legătura dintre vânzător şi cumpărător, este de părere Kevin Hogan, autorul bestseller-ului “Psihologia persuasiunii”, care vine pentru prima dată în faţa publicului român, în data de 15 martie 2018, la Palatul Parlamentului.

În acelaşi timp, legendarul speaker american consideră că tinerii antreprenori din zilele noastre îşi concentrează prea mult atenţia pe bani, iar această tendinţă creează disperare. Din cauza disperării, sunt declanşate foarte multe sentimente nocive în relaţiile interumane, în special frica, emoţie care îi respinge pe ceilalţi din jurul nostru.

“Oamenii de afaceri, în general, dar în special tinerii antreprenori, fac adesea eroarea de a-și concentra activitățile comerciale exclusiv pe profitul fiecărui proiect în care sunt implicați. Este posibil ca aceștia să vândă dificil produse nesolicitate potențialilor clienți, atunci când se pot folosi cu ușurință abilitățile lor de marketing pentru a vinde produse de calitate în timp ce își cunosc publicul cu o comunicare autentică care creează o legătură reală permanentă între ei și acei oameni. Evident, afacerea nu are legătură cu ceea ce vinde cineva, ci este valoarea creată de relația dintre client si produsul care i se potrivește. Partea cea mai îngrijorătoare pentru mine este că oamenii de vânzări de astăzi sunt subestimați de prieteni, de familie și chiar de oameni la birou. Agentul de vânzări este persoana cea mai importantă în orice relație economică. Lumea uită că pe planetă nu se întâmplă nimic fără vânzător sau comerciant. Acea persoană plătește pentru salariile reprezentanților serviciului de relații cu clienții, creației, administrației, chiar și a contabilului. Fără acea persoană care realizează relațiile, nimeni nu este plătit. Agenții de vânzări și comercianții sunt literalmente cei care fac lucrurile să se miște în economia de piață.”, explică Kevin Hogan.

Mega-conferinţă în Bucureşti despre “influenţa invizibilă” a limbajului corpului

Psihologul de renume mondial Kevin Hogan va vorbi în faţa românilor despre puterea incredibilă pe care o are comunicare nonverbală, în special limbajul corpului, în vânzări şi despre cât de mult neglijează oamenii de afaceri acest element indispensabil.

Conferinţa, care se va desfăşura în data de 15 martie, la Palatul Parlamentului, se adresează antreprenorilor, managerilor, oamenilor de vânzări din online şi offline, psihologilor şi tuturor celor interesaţi să afle secretele din spatele limbajului corpului.

Despre Kevin Hogan

Kevin Hogan este doctor în psihologie, speaker, consultant şi formator corporative. Este autorul a 24 de cărți, dar este renumit peste tot pe planetă pentru bestseller-ul “Psihologia persuasiunii: Cum să convingi pe alții să gândească la fel ca tine”.

În ultima decadă, Hogan a devenit expert în limbajul corpului pentru Wall Street Journal, ABC, Fox, BBC, The New York Times, Toronto Sun, New York Post , Forbes, Investors Business Daily, Cosmopolitan şi multe altele. A predat persuasiunea și influență la Universitatea din St. Thomas Management Center şi a format abilități de persuasiune, vânzări și marketing pentru liderii din guvernul polonez, angajații Mutual of Omaha, Novazymes, Madden Media, Boeing, Microsoft, Starbucks, Cargill, Pillsbury, Carlson, Fortis, Maserati, Statul Minnesota, 3M, The United States Postal Service și numeroase alte companii Fortune 500.

Conferinţele, seminariile și atelierele sale ajută companiile să vândă, să comercializeze și să comunice mai eficient. Cercetările sale de ultimă oră în mintea și înțelegerea dură a comportamentului consumatorilor, sunt unice în lume, aceste tehnici şi strategii nemaifiind vreodata abordate de altcineva.