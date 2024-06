Kevin Spacey (64 de ani) a afirmat că a ajuns în pragul sărăciei, din cauza anilor de procese. El a fost acuzat de agresiune sexuală și viol de mai mulți bărbați, însă a fost achitat. Prezent în emisiunea lui Piers Morgan, starul de la Hollywood a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre situația în care se află, potrivit click.ro.

Kevin Spacey a dezvăluit că trece printr-o perioadă deosebit de dificilă și că s-a gândit inclusiv la sinucidere.

„Am reușit să evit falimentul, cel puțin deocamdată. Câți bani mai am? Niciunul. Am o mulțime de datorii și de facturi legale pe care încă nu le-am primit. Datoriile mele sunt considerabile, de ordinul milioanelor de dolari. Încerc să mă pun pe picioare”, a declarat actorul din „American Beauty”, conform sursei citate. În prezent, Spacey locuiește în Baltimore, unde s-a mutat când au început filmările pentru serialul „House of Cards”, ca mai apoi să fie concediat odată ce au apărut acuzațiile de viol.

