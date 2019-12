Fix un an a trecut de la ultima apariție în social media a lui Kevin Spacey, iar precizia cu care actorul apare exact în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, cu un mesaj video pus pe Instagram, pare cel puțin bizară. De la mesajul de Crăciun de anul trecut, Spacey nu a mai fost prezent online, informează click.ro.

Actorul Kevin Spacey a publicat şi anul acesta un mesaj video bizar de Crăciun, în care îl întruchipează pe Frank Underwood, personajul pe care l-a jucat în serialul „House of Cards”. Acuzat în ultimii doi ani de hărţuire şi abuz sexual, Spacey transmite în mesajul lui de un minut, potrivit sursei citate: „Doar nu credeaţi că o să ratez ocazia de a vă ura Crăciun fericit, nu? A fost un an destul de bun şi sunt recunoscător să îmi fi recuperat sănătatea. Aşadar, am făcut unele schimbări în viaţa mea şi aş vrea să vă invit să vă alăturaţi mie”.

