Renumitul brand KFC va lansa in perioada urmatoare noul kiosk, sistem prin care oamenii vor putea comanda fara a atinge ecranul. Noul kiosk este o noutate la nivel global pentru intreaga industrie HoReCa si va fi disponibil pentru a fi testat, in restaurantul Drive-Thru, Sun Plaza.

Sistemul nou implementat are ca scop crearea unei experiente 100% touchless la plata cu cardul bancar a clientilor atunci cand doresc sa-si comande produsele favorite de la KFC. Acesta detine un sistem cu camere si senzori de profunzime care urmaresc miscarile clientilor atunci cand mana lor se afla deasupra ecranului. Totodata, sistemul poate detecta pozitia persoanei si spre ce zona se indreapta sa apese.

Cum folosesti sistemul kiosk

Utilizand acest sistem, clientii vor putea selecta produsele dorite mai usor, fara a interactiona fizic cu kioskul. Camerele nu retin informații video despre clienti in urma efectuarii comenzii. digitale de tip kiosk fac parte din tehnologiile care pot avea impact major asupra domeniului HoReCa, iar scopul celor de la KFC este de a le oferi clientilor o siguranta.

Noul sistem care nu necesita atingere exista deja in 36 de locatii KFC. Scopul acestora este atat de a le oferi clientilor posibilitatea de a comanda direct, fara a mai sta la cozi si a mai avea contact cu personalul care preia comenzile, cat si de a ridica produsele din spatiul special amenajat ridicarii comenzii, care se afla langa casa de marcat. Clientii au primit incantati aceasta veste si astfel se estimeaza, ca in media, 9 din 10 comenzi se realizeaza prin kioskuri.

Investitie in tehnologie

Dat fiind contextul actual, compania KFC va analiza ce potential de extindere exista la nivel national, pentru a imbunatati sistemele din restaurantele existente in Romania. Acest lucru se va face in urma obtinerii unui feedback de la clientii care interactioneaza cu sistemul kiosk touchless.

KFC Romania investeste constant in tehnologie si cauta sa aduca imbunatatiri in orice moment. Sistemele touchless au aparut in anul 2018, atunci cand KFC a semnat un parteneriat cu Acrelec. Obiectivul principal al implementarii acestui sistem a fost de a facilita plasarea comenzilor, dar si de a reduce interactiunea cu clientii. De curand, KFC a lansat si o platforma online de unde clientii isi pot comanda meniurile favorite la domiciliu. In prezent, serviciul de livrare la domiciliu este valabil doar pentru Bucuresti, iar in restul oraselor acesta se efectueaza cu ajutorul platformelor partenere de livrare.

Considerata cea mai mare industrie de food service din Romania, grupul Sphera Franchise detii francizele unor branduri renumite atat la nivel national, cat si la nivel international. Printre acestea se afla: KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell.