KFC și Pizza Hut România vor dona către World Vision România suma de 140.000 euro în urma programului de strângere de fonduri ,,Vreau în clasa a noua’’. Pentru al 10-lea an consecutiv, tradiționala campanie de strângere de fonduri este derulată în luna octombrie, în toate restaurantele KFC și Pizza Hut din ţară. Programul are ca scop îmbunătăţirea nivelului de educație a elevilor din România și diminuarea sărăciei, transformând copiii în membri activi ai comunităţii din care fac parte. Dani Oţil, ambasador al campaniei pentru al cincilea an consecutiv, a înmânat săptămâna aceasta cecul cu suma totală a donațiilor către reprezentanții World Vision.

Rezultatele remarcabile din acest an contribuie la o reală performanță, peste 200 de copii înscriși în program beneficiind de sprijin pentru a-și putea continua studiile. De-a lungul celor 10 ani de parteneriat, mai mult de 1.000 de elevi au reușit să învețe la liceu și facultate, rata de promovabilitate fiind ridicată, de 72%.

„Ne dorim să avem un impact pozitiv asupra generației de tineri care au un potențial uriaş, dar care nu poate fi exploatat din cauza resurselor finaciare scăzute. Pornind de la această dorință, ne-am alăturat în urmă cu 10 ani programului ,,Vreau în clasa a noua”, parteneriat care s-a dovedit a fi un real succes de-a lungul timpului, și prin intermediul căruia reușim să aducem speranța în viețile unor copii care au nevoie de ea pentru a-și vedea visele devenind realitate. Suntem impresionați de suma record de 140.000 de euro pe care am reușit să o strângem anul acesta în cadrul campaniei, cu ajutorul clienților și angajaților KFC și Pizza Hut, cărora le mulțumim cu această ocazie pentru bunăvoință și implicare. Suma va ajuta peste 200 de copii să își continue studiile la liceu și să se bucure de un viitor mai bun. Le mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul în cadrul acestui proiect și sperăm să ajutăm un număr cât mai mare de tineri și în anii următori prin această inițiativă.” declară Mark Hilton, CEO Sphera Franchise Group.

„Ne bucurăm să vedem cum, an de an, acest proiect crește și din ce în ce mai mulți copii primesc șansa la educație. Cu sprijinul KFC și Pizza Hut am reușit să strângem anul acesta o sumă considerabilă care va permite tinerilor înscriși în proiect să își continue studiile şi să se bucure de acces la informaţie. Împreună schimbăm vieți și suntem martori ai unei adevărate performanțe. Suntem recunoscători celor care au contribuit prin donații în această campanie şi le mulțumim KFC, Pizza Hut și clienților care înțeleg importanţa unei asemenea inițiative, oferind sprijin necondiționat pentru acești copii.”, a declarat Daniela Buzducea, Director Executiv al Fundației World Vision România.

Încă din 2008, KFC și Pizza Hut susțin programul de strângere de fonduri „Vreau în clasa a noua”, în parteneriat cu World Vision România. Timp de o lună, între 1 și 31 octombrie 2017, oricine a trecut pragul restaurantelor KFC și Pizza Hut a avut posibilitatea de a dona pentru copiii înscriși în programul World Vision, în urnele special amenajate în locații, fără a fi condiționat de achiziționarea de produse.

Parteneriatul KFC și Pizza Hut – World Vision România facilitează înscrierea în fiecare an a 160-200 de copii, fiecare beneficiind de o bursă lunară de 250 de lei pentru cheltuieli legate de transport, rechizite și consiliere asigurată de reprezentanții World Vision România. Copiii sunt aleși în funcție de situația financiară a familiei din care provin, de rezultatele școlare și de dorinţa lor de a merge la școală. Parteneriatul KFC și Pizza Hut cu World Vision România se înscrie în direcțiile strategice de CSR ale KFC și Pizza Hut România, având scopul de a susține educația și dezvoltarea tinerilor.

Campania face parte din programul World Hunger Relief, cea mai mare inițiativă internațională din sectorul privat, lansată de YUM! Brands Inc. al cărei beneficiar este World Food Programme, o subsidiară a Organizației Națiunilor Unite. Programul World Hunger Relief se desfășoară în peste 130 de țări și teritorii și în mai mult de 40.000 de restaurante KFC, Pizza Hut şi Taco Bell și implicând aproape 1,5 milioane de angajați.

Sphera Franchise Group S.A. este cel mai mare grup din industria food service din România şi deţine companiile care operează în sistem de masterfranciză brandurile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery şi Taco Bell.

În România, lanţul de restaurante KFC numără 66 de restaurante atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe precum Timişoara, Arad, Cluj-Napoca, Oradea, Suceava, Piteşti sau Braşov. De asemenea, operează două restaurante la Chişinău, Republica Moldova și două în zona de nord-est a Italiei.

Pizza Hut a intrat pe piaţa din România în 1994, odată cu deschiderea primei locaţii din Calea Dorobanţilor, iar în prezent deţine 22 de restaurante la nivel de reţea.

World Vision România este o organizaţie creştină, care desfaşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 25 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi membrilor acestora pentru a realiza o viaţa implinită pentru fiecare copil.