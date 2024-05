Din 11 mai, în fiecare sâmbătă de la ora 22:00, Khloé Kardashian pășește în lumina reflectoarelor într-o serie de câte 5 episoade pe zi din reality-show-ul Keeping Up with the Kardashians difuzat la E!. Urmărește-i evoluția, obstacolele pe care le-a întâmpinat și momentele pline de bucurie de-a lungul mai multor sezoane și descoperă cum le face față, în cadrul episoadelor dedicate ei, difuzate la E!.

Colecția specială dedicată lui Khloé include episoade din sezoanele 8, 9, 11-16 și 20. În total, pe 11, 18 și 25 mai, televiziunea E! a programat 15 episoade axate pe fiica cea mai mică a cuplului Kris și Robert Kardashian. Cu această ocazie, îi vedem evoluția profesională și personală (de la momentul în care adopția părea o opțiune bună, până la cel în care devine mamă).

Khloé Kardashian (39 de ani) a devenit celebră în urma apariției în reality-show-ul Keeping Up with the Kardashians (2007-2021), program ce a fost difuzat de E! Entertainment. În paralel cu cele 20 de sezoane petrecute pe micul ecran la E!, Khloé a apărut în 3 spin-off-uri ale formatului, alături de sora ei (Kourtney) și apoi de primul ei soț (jucătorul de baschet Lamar Odom): Kourtney and Khloé Take Miami (2009-2010), Kourtney and Khloé Take The Hamptons (2014-2015) și Khloé & Lamar (2011-2012).

Am mai văzut-o pe micul ecran ca participantă la The Celebrity Apprentice (sezonul 2, 2009), co-prezentatoare a versiunii americane din The X Factor (alături de Mario Lopez, în 2012), gazdă a talk-show-ului Kocktails with Khloé (2016) și a documentarului Revenge Body with Khloé Kardashian (2017-2019).

Surorile Khloé, Kim și Kourtney au lansat mai multe colecții vestimentare, parfumuri și o carte (Kardashian Konfidential, 2010). Khloé a fost căsătorită cu Lamar Odom (2009-2016) și are o fată (True, 6 ani) și un băiat (Tatum, 1 an) cu baschetbalistul True Thompson.