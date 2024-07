În această vară, KIKO MILANO, distribuit exclusiv de Grupul FAIS în Grecia, Cipru, Bulgaria și România, prezintă Gold Reflections, colecția de vară premium și plină de farmec, inspirată de frumusețea energizantă a soarelui de pe coasta italiană. O gamă de produse de înaltă performanță cu formule și texturi inovatoare, fiecare produs a fost creat pentru a canaliza spiritul verii italiene, cu raze care se reflectă pe comori minunate și le evidențiază frumusețea. Alege produse concepute pentru a-ți evidenția trăsăturile unice, împodobindu-le cu delicata culoare aurie a unui apus de soare eolian pentru o piele scăldată în lumină, toate acestea într-un ambalaj premium și elegant.

Fiecare formulă din colecția Gold Reflections a fost atent aleasă pentru a oferi un finisaj de înaltă calitate, cu texturi concepute pentru a construi și a evidenția fără efort frumusețea naturală și pentru a face pielea să fie luminoasă. Paletele de nuanțe variază de la bronzul ars al arhitecturii baroce la apus, până la aurul roz cald al nisipului și al bougainvilleei în lumina dimineții, cu anumite culori de accent care reflectă frumusețea nuanțată a peisajului italian în timpul verii.

It’s time to light up your beauty look.

Reflections: prep

Începe-ți ziua cu o rutină de pregătire a tenului în doi pași care îți vor garanta lookul dorit: un strat de Hydra Gleam Lip Balm, un balsam de buze testat pentru hidratare, cu particule de aur în aplicator, urmat de o tentă de strălucire perlată pe umeri și decolteu datorită Gleaming Face & Body Fluid. Infuzat cu un parfum floral, acesta oferă o calitate radiantă și senzorială care te va face să te simți ca și cum ai fi sărutată de soare.

Gold Reflections: fața

Pregătește-ți fața creând o bază ușoară, plină de luminozitate delicată, folosind Flawless Mirage Luminous Face Base. O bază testată pentru hidratare care combină versatilitatea unui primer cu strălucirea unui highlighter, estompează, netezește, hidratează și iluminează pielea cu un strat confortabil, aproape imperceptibil. Oferind o acoperire modulabilă, ideală pentru estomparea ridurilor și acoperirea imperfecțiunilor, este alegerea perfectă pentru un finisaj impecabil și strălucitor.

Adaugă o acoperire suplimentară cu Summerproof Powder Foundation SPF50, o bază mată cu SPF 50 îmbogățită cu ulei de cocos, care are o aromă subtilă de portocală. Oferind perfecțiune instantanee pentru pielea ta, este rezistent la apă și transpirație, și vei obține un finisaj fără efort. Folosește Duo Face Brush pentru a aplica pe zonele în care s-ar putea strecura o strălucire nedorită și pentru a sigila baza pentru întreaga zi.

În continuare, creează definiție și conturare cu Sunkissed Baked Bronzer, un produs emblematic în colecția Gold Reflections. Bronzerul are un finisaj catifelat, tip baked, și a fost conceput pentru a încălzi nuanța pielii și a sculpta tenul pentru un efect bronz natural. Îmbogățit cu esență de flori de lămâie și proprietățile emoliente ale uleiului de jojoba, este prezentat în două modele ornate care reflectă iconografia colecției: un efect de valuri și un efect de melanj, transformându-l într-un accesoriu decorativ pentru trusa ta de frumusețe. Pentru prima dată, introducem 4 SKU-uri foarte performante pentru a acoperi o gamă largă de tonuri de piele, de la deschise la mai închise.

Cu bronzer-ul aplicat, este timpul pentru cea mai nouă super inovație a look-ului tău facial: Fusion Glow Blush. Oferind o textură cremoasă-pudră inedită, acest blush unic combină ce este mai bun din uleiul și untul de shea, alunecând ușor pe piele ca un balsam miraculos, amestecându-se fără efort. Pe lângă efectul cremos și luminos, are o pigmentație intensă și oferă o strălucire irezistibilă.

Acum este momentul să amplifici strălucirea cu o dublă doză de iluminator, folosind Gleaming Waves All Over Highlighter pe pomeți, ochi și decolteu și Sculpt & Highlight Face Stick pentru lumină și strălucire pe față. Odată ce ești mulțumită de rezultat, folosește partea de bronzer a stick-ului pentru față pentru a intensifica adâncimea culorii în jurul tâmplelor și maxilarului pentru o definiție suplimentară.

Gold Reflections: ochii

Adaugă lumină aurie ochilor tăi cu nuanțe ușoare de pleoape inspirate de frumusețea unui apus panoramic. Începe prin a amesteca tonuri ușoare și adânci din paleta Gold Reflection Sun Mirage Eyeshadow, jucându-te cu finisaje mate și metalice pentru adâncime și intensitate. Cu două palete în nuanțe diferite – una inspirată de căldura răsăritului italian și una de răcoarea apusului – fiecare oferă o eliberare puternică a culorii și o intensitate mare datorită unei texturi puternic pigmentate.

Ca alternativă la fardul de pleoape pudră, aplicați dintr-o singură mișcare Sun Mirage Liquid Eyeshadow, oferind o culoare metalică lichidă care durează până la 10 ore, cu o textură super pigmentată. Este disponibil în patru nuanțe performante care evocă amintiri frumoase trăite la apus.

Creați definiție liniei genelor cu unul dintre cele două stiluri de creion de ochi, în funcție de preferințele personale. Pentru o culoare de accent și un stil șic, care presupune o linie adaptabilă, încercați 10 Hour Wear Graphic Eyeliner & Kajal, alegând o nuanță mată sau metalică care vă accentuează culoarea ochilor. Cu o formulă îmbogățită cu ulei de cocos testată pentru a oferi o durată de până la 10 ore, este o modalitate excelentă de a aduce o notă de roz, violet, auriu sau albastru ochilor tăi. Dacă sunteți mai degrabă un fan al liniilor grafice, utilizați 48H Wear Waterproof Eye Marker pentru a trasa o linie neagră, dens pigmentată, alegând fie capătul ascuțit, fie capătul lat și plat, în funcție de efectul dorit.

Pentru pasul final, cel mai important, alegeți Volume & Care Effect Mascara. Oferind un pigment negru, profund și un efect de volum suplimentar, cu proprietăți de îngrijire a genelor, este tot ce ți-ai putea dori. Conceput pentru a vă defini privirea ce exprimă o frumusețe panoramică, este testat pentru a rezista până la 24 de ore. Îmbogățit cu esteri de jojoba pentru a avea un efect hrănitor asupra genelor, le va proteja fără niciun compromis asupra efectului de volum și densitate atunci când este aplicat. Acum ești gata să obții look-ul tău de vară care rezistă de la răsărit până la apus!

Gold Reflections: buze

Definește-ți buzele cu un trio de produse alese pentru a oferi un strat optim care se va combina perfect cu propriul ton de buze. Începeți prin a defini arcul lui Cupidon și linia buzelor cu 12H Wear Waterproof Lip Liner, un creion de buze automat, rezistent la apă, testat pentru a rezista până la 12 ore.

Apoi, aplicați rujul Gleam & Care SPF30, o formulă inovatoare cu SPF30 și proprietăți hidratante, cu eliberare intensă de culoare. Alături de formularea unică de SPF30 conține, de asemenea, esteri de jojoba și unt de shea pentru un efect de îngrijire care vă va lăsa buzele moi și hrănite. Disponibil în culori variind de la nud soft la corai bogat și roșu teracota intens, fiecare ruj este gravat cu o amprentă cu efect de undă, reflectând inspirația de coastă a colecției.

Finalizează-ți aspectul buzelor cu 3D Hydra Lipgloss Limited Edition, produs emblematic de bază lansat pentru prima dată într-o colecție în 3 noi nuanțe prețioase ediție limitată, ideal pentru a-ți îmbunătăți culoarea buzelor. Oferă o textură moale care alunecă pe buze și aderă imediat, lăsându-le să se simtă netede și strălucitoare.

Gold Reflections: ultimele retușuri

Completați-vă aspectul cu Sunset Mirage Nail Lacquer într-una dintre cele trei nuanțe de apus, oferind o eliberare instantanee a culorii dintr-un singur strat. Apoi, pune produsele tale preferate din colecție în Glitter Pochette pentru un moment de refresh al make-up-ului pe parcursul zilei și pregătește-te să pornești la drum. Uite cum răsare soarele!