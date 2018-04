Este incredibil cum unele vedete sunt capabile sa mearca pana la capat in ceea ce priveste obsesia pentru un fizic perfect, cheltuind astfel averi pe tot soiul de produse si tratamente de infrumusetare. Noua bomba in domeniu vine de la Kim Kardashian, modelul cu care ne-am obisnuit toti, aparand in aproximativ orice pictorial pe teme de remodelare corporala, frumusete sau tratamente faciale.

Tot din seria tratamentelor faciale vine si noua investitie a nebunaticei vedete de peste ocean. Aceasta si-a achizitionat propriul aparat de efectuat sedinte de lifting facial. Nu a mai fost multumita de ceea ce exista pe piata in acest domeniu, iar decizia a fost mai simpla ca niciodata: si-a cumparat propria aparatura si a angajat un specialist pentru a se ocupa de acest tratament alaturi de ea, declara sursele de presa din strainatate.

24.000 de dolari pentru o sedinta de lifting facial la standarde de perfectiune

Kim Kardashian a optat sa plateasca pentru noua jucarie 24.000 de dolari, cumparand unul dintre cele mai avansate aparaturi pentru lifting facial. Toate vedetele din bransa au ramas socate, iar unele concurente au pus acest gest pe seama trufiei, declarand ca nu ar plati atat niciodata pentru un lucru ce-l poti obtine cu acelasi aparat pentru doar 80 de euro, la orice salon de infrumusetare din oras.

Ei bine, nebunia nu se opreste aici insa. Kim Kardasian nu este singura care a fost innebunita intr-atat de acest tratament incat sa isi cumpere propria aparatura. Exact pe acest model a mizat si o alta actrita celebra din lumea Hollywood-ului.

Innebunita dupa starea ei de sanatate, dupa modul in care arata si dupa imaginea ei, un star mondial a apelat exact la acelasi tertip, oferind peste 20.000 de lire pe un aparat de lifting facial de ultima generatie. Afla mai jos despre cine este vorba.

Una dintre adevaratele lidere din lumea reflectoarelor plateste pe o sedinta de lifting facial costul unei garsoniere. Afla despre cine este vorba!

Jennifer Lopez este cea de-a doua “maniaca” ce arunca cu banii fara sa se uite atunci cand vine vorba despre imaginea ei. Ca ultima fita, actrita si-a achizitionat propriul aparat cu laser pentru lifting facial, achitand pe acesta o suma colosala de peste 20.000 de lire sterline.

Intreaga lume a modei si a filmului este socata. De ce ai plati atata pentru o sedinta de lifting facial pe care o poti obtine cu 250 lei la un salon profesional? Ei bine, raspunsul nu-l avem noi, insa Jennifer Lopez si Kim Kardashian sunt cu siguranta doua dintre femeile care nu-l au nici ele si nici macar nu il cauta. Ele cauta doar sa se ingrijeasca de imaginea lor asa cum stiu ele mai bine, chiar daca asta ar putea insemna cumpararea propriului salon de infrumusetare in scurt timp.

