Kanye West este mai hotărât ca niciodată să se împace cu Kim Kardashian, 41 de ani. El a declarat public intențiile sale în timpul unui concert susținut la începutul lunii alături de Drake. El a declarat atunci în fața mulțimii aflate în delir: ”Am nevoie să alergi înapoi la mine, vreau să mă înțelegi Kimberly”. Dar Kim a avut grijă ca în urmă cu doar săptămâni să pună presiune pe judecători pentru a da o decizie cât mai rapidă în soluționarea divorțului, potrivit click.ro.

Însă nici Kanye nu este deloc ușă de biserică. El a fost surprins în tandrețuri, într-un club din Houston cu fotomodelul Yasmine Lopez. Tânăra care are un copil de nici doi anișori este fotomodel de lenjerie intimă, animatoare în videoclipuri și are peste 1,1 milioane de urmăritori pe Instagram. Conform TMZ, Kanye părea extrem de tandru din gesturi și o copleșea cu atingeri pe Yasmine, care, conform specialiștilor are un fund comparabil cu cel al lui Kim Kardashian, mai scrie sursa citată.

