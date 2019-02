Celulita este una dintre problemele care afecteaza din ce in ce mai multe femei. Este bine de stiut ca ea se regaseste ca problema cotidiana chiar si in viata celor mai cunoscute vedete. De pilda, Kim Kardashian a declarat in urma cu ceva timp faptul ca si ea s-a confruntat cu astfel de probleme de multe ori.

„Nu este vorba intotdeauna despre corpul meu, ci si despre ceea ce fac pentru a ajunge la aceste forme” a declarat ea pe Instagram

Fiind nu doar odata intrebata despre ce tratamente foloseste pentru a elimina celulita si despre ce produse recomanda in acest sens, Kardashian a dezvaluit intr-un final secretul sau pe Instagram.

Crema minune si tratamentele pe care le-a facut Kim Kardashian pentru a scapa de celulita

In primul rand, aceasta a dezvaluit faptul ca isi face foarte des masaje cu o crema detox care ajuta extrem de mult in procesul de combatere a celulitei. Insa pe langa aceasta crema speciala, The Seaweed Bath CO. pe care si sora ei a postat-o pe profilul social in nenumarate randuri, Kim a dezvaluit faptul ca o buna parte din rutina ei zilnica este reprezentanta de tratamentele pe care le face la salon.

Ea alege de foarte multe ori tratamente foarte scumpe, fiind recunoscuta pentru investitiile fabuloase pe care le face in corpul sau. Astfel, de cele mai multe ori cand se confrunta cu probleme de celulita, alege saloane profesioniste in cadrul carora sa urmeze diverse tratamente.

Unul din tratamentele care a dat rezultate la ea de mai multe ori este tratamentul cu laser – radiofrecventa hexapolara. Un tratament extrem de eficient si in cazul liftingurilor, acesta se bazeaza pe lasere care actioneaza asupra celulelor producatoare de elastan si colagen, care puse sa-si intensifice activitatea, intind pielea si determina un aspect mai tanar, mai placut acesteia.

Razele de laser folosite ca impulsuri ajung sa dreneze surplusul de grasime, iar dupa doar 5 – 10 sedinte de radiofrecventa hexapolara cu un aparat de ultima generatie, intr-un salon specializat, rezultatele sunt deja vizibile.

Kim Kardashian a platit o groaza de bani pentru a avea propria aparatura disponibila acasa.

Nu este pentru prima oara cand vedeta surprinde in acest sens. In ultima vreme si-a cheltuit peste 25.000 de dolari pentru a cumpara aparatura profesionala, care in mod normal s-ar putea gasi doar in saloanele profesionale, pe care sa o foloseasca chiar in confortul propriei locuinte, alaturi de specialisti.

Asa a procedat si atunci cand a platit peste 20..000 de dolari pe un aparat de lifting specializat. Acesta a fost achizitionat, iar vedeta si-a angajat un medic privat care sa o ajute sa-l foloseasca de cate ori va avea nevoie.

In cadrul emisiunii Keeping Up with the Kardashians, in care aceasta isi filmeaza live viata privata, a dezvaluit de mai multe ori faptul ca aceste tratamente au ajutat-o sa scape de celulita, impreuna cu stilul de viata pe care aceasta il urmeaza.

Dietele fac parte din viata ei de zi cu zi, iar sportul nu ii este strain, ea fiind cunoscuta pentru ca a apelat la una dintre cele mai ravnite antrenoare de sport si Kangoo Jump: Kinga Sebestyen.

Asadar, odata cu aceste tratamente urmate, cu sportul si cu dietele pe care le promoveaza si le respecta, vedeta Kim Kardashian a reusit sa tina celulita sub control, fiind inca una dintre cele mai admirate femei la nivel mondial, datorita fizicului impresionant.