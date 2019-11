De foarte multa vreme Kim Kardashian si intreaga sa familie tin prim planurile revistelor mondene din strainatate. Asta datorita faptului ca intreaga familie Kardashian a ajuns un model, atat pentru business, cat si pentru modul in care fetele se comporta si investesc in propria imagine.

Kim este una dintre cele mai controversate dive in ceea ce priveste abordarile ei cu totul si cu totul incredibile in ceea ce priveste infrumusetarea si ingrijirea personala. Ei bine, asta nu pentru mult timp. Deoarece vedeta pregateste o adevarata intrare bomba in acest sector al infrumusetarii. Kim Kardashian isi pregateste o linie proprie de produse skin care si tratamente faciale.

Ea spune ca in cadrul acestui nou business ar dori sa faca accesibile acele solutii incredibile pe care ea si familia sa le foloseste, insa ar dori sa le aduca si sa le faca cunoscute la scara larga. In acest mod, ea nu va mai fi privita ca o ciudata, asa cum toti o considera datorita tratamentelor extreme pentru care scoate sume impresionante din buzunar.

„Sunt obsedata de ingrijirea tenului si de tratamentele faciale” recunoaste Kim, insa asta nu ar trebui sa ma transforme intr-o ciudata. Toate femeile ar trebui sa aiba posibilitatea sa ofere tenului lor ce e mai bun. Toate femeile ar trebui sa aiba grija de pielea lor delicata si sa se bazeze pe produse premium, de incredere. Aceasta pare a fi deviza noului business Kardashian!

Primele miscari au fost deja facute

Desi inca nu are nicio marca comerciala sub numele ei pentru aceasta noua categorie de produse, ea a inclus produsele pentru ingrijirea pielii si a corpului in marca comerciala pentru numele celui de-al patrulea copil, „Psalm Vest”.

In luna mai trecut, a depus aceasta protectie pentru marca, care a inclus o varietate de produse listate, precum lotiuni, produse de curatat, seruri si uleiuri faciale.

Poate ca aceasta noua linie pe care vrea sa o lanseze va fi numita dupa cel mai tanar fiu al ei.

Oricare va fi numele colectiei in final, va fi destul de usor pentru Kim sa isi gaseasca inspiratia in domeniul machiajului si ingrijirii personale, deoarece este inconjurata in permanenta de profesionisti in acest domeniu.

Infrumusetarea este un business de familie in “clanul Kardashian”

Sora ei cea mai tanara, Kylie Jenner, a intrat pe aceasta piata in luna mai a anului trecut cu Kylie Skin. Si surorile sale sunt foarte cunoscute pentru discutiile si opiniile despre ingrijirea pielii, potrivit KKW.

„De fiecare data cand vedem ceva sau aflam despre un nou tratament facial nebunesc, pornim mereu o discutie pe forumul nostru personal”, dezvaluie Kim – iar in ceea ce priveste incercarea unor produse specifice noi: „Facem foarte multe dintre testele pe aceste produse chiar in persoana, oferin apoi recenzii reale consumatorilor”.