Kim Kardashian West, în vârstă de 39 de ani, s-a lăudat recent pe pagina ei de Instagram că nu mai face duș cu săptămânile și nu se mai piaptănă de când a intrat în carantină din cauza epidemiei de coronavirus. Până și soțul ei, Kanye West, 42 de ani, a remarcat un miros pișcător în dormitor…, potrivit click.ro.

Kim Kardashian este extrem de ocupată. Are de filmat pentru emisiunea ”Keeping up with the Kardashians”, trebuie să fie atentă să își schimbe hainele la fiecare două ore și să se machieze singură de când machieuza ei a rămas acasă pentru a respecta distanțarea socială pe perioada epidemiei de coronavirus. Și pentru că nu își mai vede capul de atâta treabă, starul de 39 de ani, a omis igiena personală. Întrebată de soț de ce nu se mai spală cu săptămânile ea i-a explicat că trebuie să aibă grijă de copiii lor: North, de 6 ani, Saint, de 4 ani, Chicago, de doi ani și de Psalm, de 11 luni, mai scrie sursa citată.

