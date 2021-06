Un mare erou și simbol al țării sale a murit în seara zilei de 5 iunie, în Marea Nordului. Iată cum îl înfățișa un celebru afiș de recrutare reprodus în cărțile britanice de istorie: chipul său încruntat, cu maxilarul colțuros, mustața țepoasă și ochii pătrunzători, cu degetul îndreptat spre privitor, și cu textul lizibil mai jos „Țara ta are nevoie de TINE”.

Era vorba, desigur, de mareșalul Herbert Horatio Kitchener, cel care l-a răzbunat pe Gordon, recuceritorul Sudanului, eroul de la Fashoda, protectorul frontierei de nordvest, comandantul-șef din Africa de Sud, contele Kitchener de Khartoum, secretar de război din guvernul Asquith.

Când Marea Britanie a intrat în război în 1914, a doua zi după invadarea Belgiei de către Germania, numele lui Kitchener era pe toate buzele. Conservatorii din Parlament făceau apel la el, marile ziare îl solicitau, iar Winston Churchill, care deja făcea parte din cabinet, îl îndemna pe Asquit să-i ofere un post.

„Ceea ce simboliza el, cred”, scria fiica prim-ministrului după ani de zile, „era forța, hotărârea și, mai presus de toate, succesul. Africa de Sud, Khartoum – tot ce atingea «îi ieșea». Exista sentimentul că el nu putea să dea greș. Efectul psihologic al numirii sale, efectul tonic pentru public, a fost instantaneu și copleșitor”.

Pe de altă parte, în ciuda imensei lui reputații și a succeselor sale militare, era un războinic din secolul al XIX-lea, confruntat cu un război purtat pe o scară industrială fără precedent. A prevăzut de la început, când puțini alții și-au dat seama de acest lucru, ce însemna un război îndelungat sub aspectul forței umane și s-a pregătit să facă față unei creșteri fără precedent a forței militare a Marii Britanii, prin constituirea noilor „divizii Kitchener”.

Însă nu a putut găsi o strategie care să ducă la depășirea impasului de pe Frontul de Vest. Și nici nu a fost în favoarea unor mișcări pe flancuri pe celelalte câmpuri de luptă. A dat greș într-un mod grav cu campania din Dardanele/Gallipoli și, în cele din urmă, s-a opus singurei părți a acestei operațiuni care a reprezentat un succes: evacuarea finală. În timp ce războiul părea să treneze, fără să se poată întrevedea vreo finalitate, influența sa în cabinet s-a diminuat și colegii săi au început să-i pună la îndoială deciziile.

A fost numit un șef al Statului-Major General Imperial, ca să pună la punct cea mai mare parte a tacticii de război care îi revenise până atunci lui Kitchener. Asquith, dorind să evite o demisie stânjenitoare a guvernului, l-a trimis pe Lordul Kitchener în Rusia ca să evalueze situația de pe Frontul de Răsărit.

Se afla pe crucișătorul blindat Hampshire, navigând din Scapa Flow spre Arhanghelsk, când, în seara zilei de 5 iunie, nava a lovit o mină în Marea Nordului și s-a scufundat rapid, luând în adâncuri pe toți cei aflați la bord.

David Fromkin făcea următoarea observație cu privire la Kitchener: „Dacă ar fi murit în 1914, ar fi rămas în amintire drept cel mai mare general britanic de la Wellington încoace. Dacă ar fi murit în 1915, ar fi rămas în amintire drept profetul care a prezis natura și durata Primului Război Mondial, dar și ca organizator al armatei Marii Britanii. Însă, în 1916, devenise un veteran bătrân al unei ere demult apuse, care nu mai putea să facă față cerințelor pe care i le impuneau vremurile în schimbare”.

