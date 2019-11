Candidatul PNL pentru funcția de președinte al României, Klaus Iohannis, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale. În urma numărătorii paralele a 99,8% din voturi la secțiile de votare din municipiul Suceava, datele arată că au votat 47.253 de alegători. Pe primul loc s-a clasat Klaus Iohannis – 16.538 voturi respectiv 35%, el fiind urmat de Viorica Dăncilă – 8.858 voturi – 18.75%, Dan Barna – 7318 voturi – 15.49% și Mircea Diaconu – 5.897 voturi – 12.48%.

, 9.5 out of 10 based on 2 ratings