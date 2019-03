Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat astăzi că este alături de toți cei care vor participa la protestul de astăzi, #șî eu – „România vrea autostrăzi”, de la ora 15:00, inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi pentru a susține construcția de autostrăzi în județul Suceava, în zona Moldovei și în întreaga țară. În finalul unei declarații de presă pe care a susținut-o astăzi la amiază, Klaus Iohannis a declarat legat de protestul de astăzi pentru autostrăzi că „vreau să știe protestatarii că sunt alături de ei, șî eu”. Reamintim că omul de afaceri sucevean a construit, în semn de protest și în mod simbolic, primul metru de autostradă în zona Moldovei. Metrul de autostradă este construit în localitatea Cumpărătura, în apropiere de drumul european 85, la borna de 8 kilometri între Suceava și Fălticeni. Inaugurarea primului metru de autostradă din zona Moldovei va avea loc astăzi, 15 martie, la ora 15:00.

Tot vineri, de la aceeași oră va începe și protestul inițiat de Ștefan Mandachi față de lipsa de autostrăzi din județul Suceava și din zona Moldovei. Protestul va consta în oprirea activității în toate afacerile pe care Ștefan Mandachi le are. De precizat că Ștefan Mandachi este susținut în acest protest de un număr foarte mare de companii din întreaga țară.

, 9.4 out of 10 based on 7 ratings