Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat astăzi că era necesară militarizarea Spitalului Județean Suceava pentru a se putea reveni rapid la o normalitate în ceea ce privește funcționarea acestuia. Klaus Iohannis a declarat că astăzi a convocat o videoconferință pentru că există o situație foarte specială în Suceava. El a arătat că în videoconferință s-a discutat ce s-a făcut și ce se va face pentru a rezolva cât se poate de repede această criză, creată prin carantinarea Sucevei și a comunelor din jur.

„Dați-mi voie să încep cu o clarificare pentru suceveni. Suntem alături de voi, dragi suceveni! Iar această măsură nu este o sancțiune pentru Suceava sau pentru oamenii din Suceava. Această carantină este o măsură absolut necesară pentru a vă proteja pe voi și pentru a îngrădi răspândirea virusului în zona Sucevei. Autoritățile, și cele centrale, și cele locale, au primit sarcina foarte clară de asigura absolut tot ce este necesar în Suceava pentru a permite revenirea, cu cât mai repede, cu atât mai bine, într-o stare de normalitate. Nu se va întrerupe în niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava și a comunelor din jur. Economia din zonă, atât cât funcționează, trebuie să meargă mai departe. Acum, avem câteva chestiuni care totuși nu funcționează și trebuie să fie reglementate foarte urgent. Pentru asta am avut în cursul zilei de astăzi discuții separate cu domnul Prim-ministru Orban, cu domnul ministru Vela, cu domnul ministru Tătaru, și am stabilit deja, în mare, care sunt liniile de acțiune. Aș vrea acum să le rezum un pic, ca să înțeleagă toată lumea ce trebuie să facem în și pentru Suceava. Din acest motiv, am invitat în videoconferință și pe reprezentanții autorităților locale și deconcentrate din Suceava. Și pot să vă spun de pe acum: mă bazez pe voi toți, fiindcă sucevenii așteaptă de la noi soluții. Eu sunt hotărât să livrăm aceste soluții”, a declarat șeful statului.

El a adăugat că la Suceava sunt câteva probleme care pot fi rezolvate într-un timp rezonabil, prima fiind cea a Spitalului Județean. „Este o unitate în care știm cu toții că, din păcate, au apărut probleme care s-au propagat. Acum nu este momentul să vedem ce și cum s-a întâmplat până în acest moment. Aceasta este treaba altor autorități. Ceea ce trebuie noi să facem acum este să repunem urgent în funcțiune spitalul din Suceava. Pentru asta este la Suceava domnul ministru al Sănătății, domnul Tătaru, împreună cu domnul secretar de stat Oprea, iar domnul secretar de stat Oprea are o sarcină foarte clară, să repună spitalul în funcțiune. Va rămâne acolo, domnul Oprea, pentru perioada următoare, pentru a se îngriji de conducerea operativă a spitalului. Este corect, este oportun și este necesar să se introducă proceduri militare, deci militarizarea spitalului, pentru a reveni foarte rapid la normalitate”, a precizat Klaus Iohannis.

Președintele României: „Este nevoie să se facă o dezinfecție profundă și în spital, și posibil și în oraș”

El a adăugat că este nevoie, în mod evident, ca spitalul din Suceava să fie dotat cu tot ce este necesar, în așa fel încât personalul medical, medicii, să fie protejați. Iohannis a spus că din informațiile sale în acest moment, în spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici și personalul medical, de asemenea, 20.000 de măști de protecție, de mănuși, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID.

„Toate aceste lucruri trebuie puse urgent la dispoziția personalului medical! Procedurile trebuie verificate și actualizate. Este nevoie să se facă o dezinfecție profundă și în spital, și posibil și în oraș. Pentru asta există o echipă specială de dezinfecție, care va veni din Dorohoi și se va ocupa de aceste lucruri. Este nevoie de testarea urgentă a personalului medical, care, sigur, poate să revină în spital în măsura în care se vindecă. Este nevoie de încă un aparat de testare, care va fi pus la dispoziție în timpul cel mai scurt. Deci, medicamente sunt, material de protecție este, proceduri sunt, conducere este. Resursa umană există, există în spitalul din Suceava, și mă adresez în mod expres și special medicilor și personalului medical din spitalul Suceava: reveniți, vă rog, la serviciu! Preluați bolnavii, respectați procedurile! Ne bazăm pe voi! Am mai spus-o și am să o mai repet: medicii, personalul medical, sunt în prima linie de apărare împotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi”, a transmis Klaus Iohannis.