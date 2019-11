Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că PSD trebuie trimis în Opoziţie ”pentru ani buni” şi a făcut apel la români să meargă la vot pe 24 noiembrie. Pe baza votului românilor, Klaus Iohannis va construi ”România normală”, alături de Guvernul PNL.

Președintele Klaus Iohannis a mers pe jos, prin Galați, spre sala în care a avut loc întâlnirea cu cetățenii din județul Galați. Klaus Iohannis a fost întâmpinat de numeroși gălățeni. Oamenii au dat mâna cu președintele României și au făcut fotografii cu acesta. Șeful statului a fost solicitat să semneze autografe pe cea mai recentă carte pe care a scris-o.

Klaus Iohannis a dialogat și cu jurnaliștii, într-o conferință de presă organizată la intrarea în Sala Sporturilor. La eveniment au luat parte 3.000 cetățeni și simpatizanți ai PNL.

În fața simpatizanților din Galați, Klaus Iohannis a declarat că ”eroii alegerilor sunt oamenii cu ştampila de vot în mână”. ”Schimbarea se produce și este foarte bună pentru România. Deja am reușit să înlăturăm, prin moțiune de cenzură, acel guvern pesedist eșuat. Un guvern eșuat condus de, sigur, contracandidata mea în acest tur doi al alegerilor. Un guvern eșuat al regimului de tristă amintire Dragnea-Dăncilă.

Și am reușit apoi să instalăm un guvern liberal, Guvernul Ludovic Orban, care deja a făcut primii pași importanți și vom continua în forță! Asta vrem noi să facem”, a transmis șeful statului.

PSD trebuie îndepărtat de la butoane

Lupta împotriva PSD nu s-a încheiat, chiar dacă PNL a câștigat primele bătălii. ”Însă, dragii mei, lupta noastră nu s-a terminat și nu se va termina înainte de parcurgerea întregului ciclu de alegeri. După turul doi, urmează localele, urmează alegerile parlamentare. Și să vă spun de ce este extrem, extrem de important să mergem la vot și să votăm corect, adică PNL. Este foarte important, fiindcă noi dorim să facem România bine”, a continuat președintele Iohannis.

Șeful statului îşi doreşte ca Moldova să fie legată de restul ţării printr-o autostradă şi prin căi ferate. ”Eu nu mai îmi doresc ca românii să se simtă inferiori celor din Europa de Vest. Eu știu ce pot românii, eu știu ce poate România. O știu din proprie experiență. Am văzut ce se poate într-un oraș. Asta vă garantez că se poate în toată România”, a declarat Klaus Iohannis. ”Însă, dragii mei, pentru asta trebuie să votăm și trebuie să muncim. Și mai e nevoie de ceva. Este nevoie să trimitem PSD în opoziție. PSD trebuie îndepărtat de la butoane și trebuie îndepărtat de la butoane pentru ani buni”, a continuat Klaus Iohannis.

Președintele Iohannis a explicat ce înseamnă România normală. ”Nu ne dorim luna de pe cer, dar tot românul are dreptul la o viață normală, la o țară normală, la școli bune pentru copii, la spitale care funcționează, la drumuri. Și la politicieni care se implică pentru România și pentru români. Or acești politicieni la PSD nu-i vedem. Așa că, dragii mei, haideți să obținem un vot atât de clar, încât PSD să fie trimis în opoziție pentru ani buni, ca să începem noi să refacem România până când devine România Normală”, a declarat Iohannis.

Apel pentru participarea la vot

Șeful statului nu este de acord cu cei care spun că PSD s-ar fi schimbat după era Dragnea. ”Sunt oameni care îmi spun: <<domnule Președinte, totuși, acum haideți, mai lăsați-o cu PSD, că nu mai e chiar așa de rău ca pe vremea lui Dragnea>>. Știți ce? Asta este o mare capcană. Chiar dacă vouă și altora li se pare că poate PSD nu mai este așa de rău, în realitate, PSD a schimbat de multe ori fețele, dar niciodată nu și-a schimbat năravul. De aceea, PSD trebuie să meargă pentru mai mulți ani în opoziție!”, a fost mesajul lui Klaus Iohannis.

Trimiterea PSD în Opoziție trebuie făcută prin vot. ”Și pentru acest lucru, dragii mei, este nevoie să mergem la vot. Și pentru acest lucru este nevoie să obținem un vot atâta de clar, încât nu-și mai pune nimeni problema dacă PSD revine sau nu. Noi trebuie să votăm așa ca să nu revină decât după ani și ani, și în acest timp să punem noi țara pe picioare. Noi, împreună cu celelalte forțe democratice din România, să reparăm țara, să o facem normală și, pentru asta, repet – vă spun vouă, gălățenilor, vă spun vouă, românilor – este extrem, extrem de important: duminică, pe 24 noiembrie, să mergem să votăm!”, a fost mesajul lui Klaus Iohannis.