Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat, astăzi, că l-a desemnat pe generalul Nicolae Ciucă pentru a forma viitorul Guvern. Liberalul Nicolae Ciucă are susținerea PNL, PSD, UDMR și a minorităților naționale. Klaus Iohannis a declarat: „Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și Grupul minorităților.

Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și, în acest format, am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o.

În consecință, îl desemnez pe Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere.”