Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, în această noapte că liberalii și Klaus Iohannis au câștigat alegerile în 86 din cele 114 de localități ale județului Suceava. După numărătoarea paralelă a voturilor, Gheorghe Flutur a declarat că în nu mai puțin de 21 de localități, Klaus Iohannis a obținut peste 50% din voturile valabil exprimate. Flutur a spus că pe primele 10 locuri s-au clasat Capu Câmpului – 70,89%, Mănăstirea Humorului – 59,85%, Botoșana – 58,47%, Păltinoasa – 57,98%, Sadova – 56,48%, Vatra Moldoviței – 56,29%, Izvoarele Sucevei – 55,52%, Cârlibaba – 54,73%, Adâncata – 54,67% și Fundu Moldovei – 54,6%. „PNL și Klaus Iohannis auy câștigat cu peste 50% în 21 de localități. Au fost și localități surpriză cu primari de la PSD și ALDE. Patru de la PSD și doi de la ALDE. Și mă refer la Cajvana – 54,4 %, Straja – 54,3%, Dorna Candreni – 50,2 și Ulma – 50,1%, toate cu primari PSD. Comune cu primari ALDE au fost Capu Câmpului și Bosanci, cu 50,63%”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că PNL a câștigat alegerile în toate orașele și municipiile, mai puțin în Fălticeni. „Surpriza a fost la Rădăuți, unde candidatul PNL Klaus Iohannis a câștigat cu 35%, urmat de PSD cu 19,9% și USR – 14%. Și aproape la egalitate suntem la Fălticeni, unde PNL a obținut 27,2%, iar PSD – 28,7%”, a precizat Flutur.

El a arătat că printre localitățile câștigate de PSD Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Siret, Solca, Frasin, Dolhasca, Broșteni, Dumbrăveni, Dornești, Șerbăuți, Bălcăuți, Siminicea, Dornești, Frătăuții Noi, Grănicești, Ulma, Straja, Sucevița, Putna, Vicovu de Sus, Bilca, Horodnic de Jos, Vicovu de Jos, Marginea, Brodina, Gălănești, Poiana Stampei, Iacobeni, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Candrenilor, Ciocănești, Cârlibaba sau Dorna Arini

Potrivit numărătorii paralele a voturilor, PSD a câștigat alegerile în localități precum Fălticeni, Drăgușeni, Forăști, Valea Moldovei, Dolhești, Fântâna Mare, Baia, Cornu Luncii, Rîșca, Boroaia, Zamostea, Hănțești și Ostra.

Rezultatele neoficiale ale alegerilor din județul Suceava sunt următoarele: Klaus Iohannis – 38,93%, Viorica Dăncilă – 24,6%, Dan Barna – 10,64% și Mircea Diaconu – 9,93%. După finalizarea numărătorii paralele, Gheorghe Flutur a declarat că „Eu speram să urcăm spre 50%, dar nu am avut în vedere scoruri de 10% ale lui Mircea Diaconu, Dan barna și chiar Theodor Paleologu, care au luat din procentele noastre. Dar trebuie subliniat că scorul lui Klaus Iohannis e mult peste rezultatul de la europarlamentare, cu aproape 20.000 de voturi în plus. Vom lua foarte în serios turul al doilea și suntem foarte convinși că președintele Klaus Iohannis va căîștiga și la Suceava turul al doilea”, a încheiat Gheorghe Flutur.