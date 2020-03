Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis astăzi un mesaj de încurajare pentru locuitorii municipiului Suceava și din cele opt localități limitrofe care începând de astăzi sunt în carantină totală ca măsură de răspândire a noului coronavirus. Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă la finalul unei întâlniri pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, el precizând că „încep cu un gând bun și o încurajare pentru suceveni. A fost nevoie de o măsură de carantinare pentru municipiul Suceava și comunele care înconjoară municipiul Suceava”. Iohannis a spus că această măsură a carantinării a fost luată la timp și a fost necesară. „Decizia autorităților este cea corectă. Dar dragi suceveni. Nu sunteți singuri. Suntem cu toții în gând alături de voi. Vom avea grijă ca tot ce este necesar pentru municipiul Suceava și comunele din jur să și ajungă acolo. Însă vă rog din suflet. Respectați ceea ce autoritățile impun. Respectați normele de deplasare, normele de igienă, normele de distanțare socială. Nu ieșiți din casă decât atunci când este absolut necesar. Când vă întâlniți cu alte persoane evitați orice contact fizic, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați. Aceste măsuri sunt necesare pentru a vă proteja și pentru a îngrădi răspândirea virusului. Nu uitați, suntem alături de voi”, a transmis Klaus Iohannis.

El a transmis un gând bun și o încurajare pentru medicii și întregul personal medical. „Știu, știm că vă este greu, dar voi sunteți în prima linie! Noi toți, românii, ne uităm la voi cu speranță, cu încredere, sunteți linia de apărare a populației împotriva acestei epidemii. Știu că nu este simplu și știm cu toții că, din păcate, vor veni zile și mai grele, dar avem încredere în voi! Iar noi, autoritățile, politicienii, vom face tot ce este necesar, vom face tot ce putem, pentru a vă asigura materialele de care aveți nevoie, pentru a asigura materialele de protecție de care aveți nevoie”, a spus Klaus Iohannis.

El a precizat că în întâlnirea de lucru cu premierul Orban, ministrul Marcel Vela și secretarul de stat raed Arafat, ministru sănătății Nelu Tătaru și ministrul muncii s-a discutat și situația din Suceava. „Toți suntem conștienți de seriozitatea pasului care s-a făcut, dar suntem conștienți și de răspunderea noastră. Am discutat pe urmă situația din spitale și vreau să vă asigur pe voi medici, personal medical, că noi ne facem treaba. Au început, vedeți, să sosească de peste tot de unde s-au făcut comenzi materiale de protecție – măști, halate de protecție, alte materiale. Lucrurile se mișcă, autoritățile s-au mișcat și acestea vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale. De asemenea, am solicitat astăzi să se facă peste tot în spitale instructajul personalului și aceste lucruri se vor întâmpla. Am solicitat celor responsabili ca, cu maximă celeritate, să lămurească alocările bugetare pentru spitale în așa fel încât să puteți continua achizițiile care sunt absolut necesare în această perioadă. Iată, deci, autoritățile își fac treaba și vă rog pe toți să ne facem treaba fiecare așa cum se cuvine și fiecare român să respecte regulile de igienă, regulile de distanțare socială, așa cum au fost solicitate de autorități. În finalul ședinței, și asta vreau să subliniez, am discutat pe larg măsurile de protecție socială care se impun în această perioadă, plățile pentru șomaj tehnic care trebuie să vină la timp, plățile pentru șomaj care trebuie efectuate la timp, alte măsuri care se impun în cămine pentru bătrâni în diferitele situații, și, evident, am solicitat să ne ocupăm cu precădere de categoriile mai vulnerabile, unde vom aprofunda măsurile în zilele următoare. Dragi români, repet, respectați măsurile impuse de autorități. Vă asigur, împreună vom trece peste această perioadă grea”, a încheiat șeful statului.