Kourtney Kardashian este sora cea mai mare și cea mai cuminte din familie. Ea a împlinit 42 de ani la 18 aprilie și surorile mai mici s-au înghesuit să îi ureze ”la mulți ani!”. Kourtney este cea mai atipică vedetă a reality show-ului ”Keep up with the Kardashians” difuzat de postul de televiziune american E! Fiica avocatului Robert Kardashian și a fotomodelului Kris Jenner și-a dorit să devină avocat, dar din 2005 este star TV.

Kourtney Kardashian a împlinit 42 de ani la 18 aprilie. Ea s-a născut în Los Angeles, California și a fost botezată în conformitate cu ritualul botezului din Biserica Ortodoxă Armeană, care s-a separat de Biserica Ortodoxă Răsăriteană în anul 506, după Sinodul Calcedon, care a avut loc în anul 451. Timidă și bisericoasă, Kourtney a fost considerată mai degrabă tocilara familiei decât vreo bombă sexy. Deși făceau parte din clasa de mijloc, relațiile tatălui lor și notorietatea pe care o avea după procesul în care l-a apărat pe OJ Simpson le-a pe surorile Kardashian propulsat în lumea beizadelelor din California.

