Imperiul Mongol al lui Kublai Han a fost cel mai mare dintre câte a cunoscut omenirea, întinzându-se din Ungaria, în vest, până în Coreea, la est. Însă o țară pe care nu o cucerise era Japonia și marele împărat, nepot al temutului Ginghis Han, era decis să o anexeze teritoriilor sale.

În luna august a anului 1281, Kublai Han a adunat o imensă armată de invazie, de 140 000 de soldați căliți în lupte, la bordul unei impresionante flote. Mongolii au debarcat pe coasta Japoniei, în golful Hakata, dar au fost opriți de samuraii japonezi, care i-au împiedicat să-și stabilească aici un cap de pod. Retrăgându-se pe corăbiile lor, invadatorii au plănuit un alt atac.

Însă, în timp ce mongolii plănuiau o altă zi pentru debarcare, a sosit, fără să le fie cunoscut acest lucru, data fatidică de întâi septembrie, cea de-a 210-a zi din calendarul japonez, celebră pentru furtunile sale.

Înainte ca mongolii să-și poată organiza următorul asalt, s-a declanșat un taifun foarte puternic, care a făcut prăpăd în rândurile flotei mongole, distrugând sute de corăbii și înecând mii – unii spun că peste 100.000 – de invadatori. Restul mongolilor au fugit pe mare sau au fost capturați și măcelăriți.

Din acea zi, japonezii au numit marele taifun distrugător de invadatori „Vântul Divin” sau „Kamikaze”.

Tot la 1 septembrie:

70 d.Hr.: Împăratul roman Titus ordonă distrugerea Ierusalimului.

1339: Regele Eduard al III-lea al Angliei declară război Franței, declanșând astfel Războiul de o Sută de Ani.

1715: Moare Ludovic al XIV-lea al Franței.

1870: Prusia înfrânge Franța în Bătălia de la Sedan, luându-l prizonier pe împăratul Napoleon al III-lea.

1939: Germania invadează Polonia și ocupă orașul Gdansk (Danzig), declanșând al Doilea Război Mondial.

Geo Alupoae, critic de teatru.