Kylie Jenner a spus că fetița sa „și-a ales numele singură”, iar Stormi a rămas, deși ea ar fi preferat altul, potrivit contactmusic.com.

Vedeta de televiziune, în vârstă de 21 de ani, a născut-o pe Stormi – primul copil al ei cu Travis Scott – în urmă cu 13 luni. Ea a spus recent, în legătură cu alegerea numelui, potrivit contactmusic.com: „Am simțit tot timpul că ăsta trebuie să fie. Da, am simțit că și-a ales numele singură. În mare măsură, așa mi-am dorit – am tot căutat nume și am văzut Storm și mi-a plăcut foarte mult. Dar mi-am dorit să aibă un „ie” la final, la fel ca mine, Kylie și Stormie. Așa a fost la început și am tot început să îi spun pe nume – când eram însărcinată, îi spuneam Stormi. Și am simțit mereu că acesta este numele ei. Am mai avut un nume care mi-a plăcut, de fapt, am avut două nume care mi-au plăcut mai mult decât Stormi, dar după ce am născut-o, am simțit că și-a ales numele singură. Și pur și simplu nu mi-am mai putut imagina alt nume decât Stormi. Da…”

Vedeta show-ului ‘Keeping Up with the Kardashians’ pregătise câteva nume pentru primul ei copil, dar a spus că nu le va dezvălui, pentru că le va folosi dacă va mai face un bebe.