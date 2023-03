La data de 16 martie orele 17:31 polițiștii din cadrul Serviciului Rurier în timp ce acţionau pe DN2E in localitatea Cacica, au surprins rulând cu viteza de 92km/h un autoturism care circula din direcţia Varfu Dealului către Cacica. Totodată datorită faptului că șoferul emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0.53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Judetean Suceava unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge in vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducere unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante”, faptă prev. și ped. 336 alin. 1 din Codul Penal.