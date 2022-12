Politiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei Municipiului Fălticeni, în timp ce desfașurau activiățti de control al traficului rutier pe D.N 15C, pe raza localitatii Boroaia l-au depistat pe un barbat de 58 ani, din Falticeni, care a condus autoturismul cu viteza de 80 km/h, limita 50 km/h, fiind înregistrat cu aparatul video-radar.

Întrucat șoferul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,43 mg/I alcool pur în aerul expirat, recoltandu-i-se probe de sange.

S-a întocmit dosar penal privind infractiunea de ,,conducere sub influenta alcoolului”.